Figueres limita el pas de mercaderies al centre històric per evitar el "desordre" actual

L'Ajuntament de Figueres restringirà el pas de vehicles que reparteixen mercaderies al centre històric limitant l'horari de les set a les del matí. L'alcalde, Jordi Masquef, remarca que es pretén evitar "la situació actual de desordre".

Des del govern esperen implantar un sistema de càmeres amb lectors de matrícules que substitueixin les pilones actuals. Masquef constata que "hi ha vehicles de distribució estacionats habitualment fora d'aquests horaris en places i en carrers de la zona de vianants" i manifesta que "considerem que era molt necessari regular l'horari per millorar la imatge del centre històric i per la mobilitat i la seguretat dels vianants".

A partir d'aquesta setmana els transportistes només podran entregar el material a l'hora permesa, entre les set i les deu del matí, de dilluns a dissabte. L'horari es mantindrà en tots els períodes de l'any en dies laborables.

La mesura es reforçarà amb la instal·lació de senyals informatius als carrers d'accés rodat a la zona de vianants i amb controls policials.

Sancions de fins a 200 euros

Amb aquesta regulació d’horaris, que estableix l’article 37 de l’Ordenança municipal de circulació, l’Ajuntament pretén reordenar el pas de camions, furgonetes i de vehicles de distribució en un espai de temps concret i millorar la seguretat i la mobilitat dels vianants en el pas pel centre històric. En cas d’incompliment, els transportistes s’exposen a sancions de 200 euros.

Actualment, la zona de vianants està regulada amb pilones. Més enllà de 7 a 10 del matí, aquest accés del centre històric quedarà blindat. Les mesures no afecten veïns ni a propietaris d’un gual permanent d’aquestes zones, que poden accedir lliurement als seus garatges i domicilis.

D’altra banda, el govern municipal està treballant en la implantació, en un futur, d’un sistema de càmeres amb lector de matrícula per a tots els vehicles per substituir les pilones d’accés que hi ha actualment a la zona de vianants. Tanmateix, des de les àrees de Mobilitat i de Comerç també aposten per la implantació del control amb disc horari per millorar i regular l’ús de zones de càrrega i descàrrega.