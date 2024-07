Joan Ignasi Elena inaugura la comissaria "crucial i estratègica" dels Mossos a la Jonquera

El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha inaugurat aquest dimecres la comissaria dels Mossos d'Esquadra a la Jonquera. El conseller ha qualificat les instal·lacions d'una necessitat "crucial i estratègica" i ha anunciat que començarà a donar servei aviat.

Elena ha coincidit amb el comissari en cap dels Mossos, Eduard Sallent, en reconèixer que les instal·lacions on fins ara treballaven els agents a la Jonquera no eren "les més desitjables".

La nova comissaria rebrà un reforç d'efectius el pròxim 22 d'agost i compta amb garjoles per custodiar detinguts. Això permetrà alliberar el quarter de Figueres que fins ara és on anaven els arrestats. En total, el nou equipament donarà servei a tretze pobles i 21 nuclis habitats de l'Alt Empordà.

Elena ha reconegut que es tracta d'un equipament "necessari" especialment per la ubicació, que ha definit com a "crucial i estratègica". "Des d'aquest punt de vista cal tenir equipaments, condicions, capacitat i força per respondre als reptes que una zona com aquesta ens posa per davant", ha remarcat el conseller.

Per la seva banda, Eduard Sallent, ha celebrat que finalment s'hagi inaugurat la comissaria i ha assegurat que calen "recursos" tant en forma d'efectius com materials per poder cobrir la zona. Sallent també ha destacat que amb més efectius, més competències i amb la coordinació que hi ha amb la resta de cossos de seguretat de l'estat -Policia Nacional i Guàrdia Civil- es podrà donar una "bona resposta" a les "dificultats que suposa un entorn fronterer".

La nova comissaria, estarà oberta les 24 hores. En aquest sentit, cal tenir en compte que una part important de les denúncies que s'intrueixen són fets que passen fora del territori de l'ABP, i fets que es produeixen en vies de comunicació com l'N-II i l'AP7. Això significa que des d'Almeria i Aragó molts denunciants acaben a la Jonquera en ser l'últim punt abans de passar la frontera. També es recullen denúncies de fets que han passat a països europeus i es denuncia a la Jonquera.

Legislació francesa

L'acte l'ha obert l'alcaldessa de la Jonquera, Míriam Lanero, que ha celebrat que s'hagi construït la nova comissaria tot i que ha lamentat els "anys" que feia que l'esperaven. Lanero ha destacat la Jonquera com una localitat singular per les seves característiques i ha explicat que la majoria de problemes tenen a veure amb el tràfic de drogues. "Estem en una zona on la diferència de lleis amb França fa que moltes persones vinguin a delinquir a casa nostre. Un poble per on passen uns 11.000 camions cada dia no és un poble qualsevol i per això hem estat tants anys batallant", ha reblat la batllessa.