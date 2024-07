La circulació al carrer principal del barri de la Presó de Figueres serà de sentit únic

El carrer Torres i Bages serà de sentit únic fins a la plaça Creu de la Mà de Figueres a conseqüència del nou carril bici que s’instal·larà al barri de la Presó aquest mateix estiu. Aquest és el principal canvi de circulació que hi haurà en aquesta part de la ciutat en aplicació del projecte d’extensió de la xarxa ciclista amb finançament dels fons europeus Next Generation.

Les obres d’aquest carril bici, també pensat per als usuaris de vehicles personals com els patinets i els monocicles, es duran a terme entre aquests mesos de juliol i agost «amb la voluntat que estiguin acabades el setembre, abans de l’inici del curs escolar», segons va explicar la primera tinent d’alcalde i regidora de Serveis Urbans, Carme Martínez.

Les repercussions d’aquest projecte en el barri de l’antiga presó i del carrer Sant Pau es van donar a conèixer als afectats durant una reunió formal celebrada precisament dins de l’antic centre penitenciari, on té la seva seu l’associació veïnal. La regidora de Mobilitat, Núria Bartrolich, acompanyada per la regidora de Barris, Martina Prat, va ser l’encarregada d’explicar els detalls d’una intervenció que forma part de les inversions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l’Estat i que té un pressupost global d’adjudicació d’1.286.338 euros, 733.995 dels quals són finançats per la Unió Europea. L’empresa Rubau és l’encarregada d’executar aquests treballs que també s’estenen en altres zones de la ciutat per anar completant el circuit ciclista.

Connector viari

En el cas del barri de la Presó, el carril bici té un cost de 286.738 euros i ha de servir de connector d’enllaç entre els trams que arriben a l’avinguda Salvador Dalí des del carrer Fages de Climent i el nou carril que s’ha de crear al carrer Nou.

En aquest projecte concret, el carril per a bicicletes i patinets baixarà per la part esquerra del carrer Albert Cotó, davant de la seu de la Creu Roja. Després aprofitarà la part interior de la primera tanca perimetral del pati de la presó vella per arribar a la cruïlla del carrer Sant Pau i resseguir el vial lateral fins al carrer Torres i Bages, passant també pel seu costat esquerre, la qual cosa obligarà a traslladar els aparcaments de superfície de zona verda i els contenidors de recollida d’escombraries i reciclatge al costat contrari d’on són ara. «Aquest canvi, amb la voluntat de no perdre places d’aparcament, farà que el carrer Torres i Bages passi a ser de sentit únic de baixada per als vehicles convencionals cap a la plaça Creu de la Mà», segons va detallar la regidora Núria Bartrolich.

Millora de cruïlles

En tot el traçat, l’obra d’adequació del nou carril ciclista comportarà «una millora important a totes les cruïlles amb l’adequació de les voreres per a fer-les més accessibles», afegia Carme Martínez. On més es veurà aquesta millora serà a la travessia del carrer Oliva, que actualment té una configuració sextagonal.

El carril bici coincidirà amb la vorera on hi ha plantats diversos tarongers i és previst que se’n plantin més per a uniformitzar l’espai.

La modificació de la circulació del carrer Torres i Bages farà guanyar protagonisme al carrer Pujades i a l’avinguda Montserrat per al trànsit de vehicles de motor. Tanmateix, tal com va avançar l’EMPORDÀ dies enrere, l’Ajuntament està negociant la reobertura del solar del carrer Borrassà com a aparcament públic per a complementar la pèrdua de places d’aparcament de zona blava que hi haurà al carrer Nou a conseqüència de la construcció del carril bici. També està damunt la taula la utilització d’un solar privat del carrer Oliva amb la mateixa finalitat.

Durant la trobada, els veïns afectats van expressar el seu neguit sobre la reubicació dels contenidors d’escombraries i van demanar la instal·lació d’esquenes d’ase davant la perillositat que provoquen els conductors que circulen amb excés de velocitat pel carrer Torres i Bages. Núria Bartrolich va explicar als veïns les diferents opcions que l’Ajuntament té damunt la taula per a provocar l’alentiment de trànsit, descartant les que generen massa soroll.