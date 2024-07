El rosinc Joan Plana és el nou portaveu del Govern de la Diputació de Girona

El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària d'aquest juliol, ha fet efectiva la presa de possessió del càrrec de la diputada Gemma Geis Carreras, en substitució de l’exdiputada M. Àngels Planas Crous, qui va renunciar al càrrec el mes de juny passat. El diputat Joan Plana i Sagué és el nou portaveu del Govern de la corporació. Plana, exalcalde de Roses i actual cap de l’oposició municipal en representació d’ERC, és delegat d'Assistència als Municipis, Serveis Generals, Suport a Entitats Locals, Noves Tecnologies i Compra Pública i vicepresident del Patronat de Turisme Costa Brava-Girona. Va ser alcalde de Roses entre 2021 i 2023. És Graduat en Història i en Comunicacó Cultural.

La nova diputada Gemma Geis és vicealcaldessa i 1a Tinenta d’Alcaldia de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Girona i exconsellera de Recerca i Universitats i ara des de la Diputació de Girona, treballarà pels ajuntaments de la corporació.

En virtut dels canvis produïts a la corporació amb la renúncia al càrrec de diputada per part de M. Àngels Planas, el Ple també ha adoptat l’acord de designar Gemma Geis vocal del Consell Rector de la Xarxa local de municipis gironins (XALOC). Així, queda establert de la manera següent: Immaculada Muñoz Díaz, presidenta; Jordi Camps Vicente; Jordi Masquef Creus; Gemma Geis Carreras; Pau Presas i Bertran; Joan Plana Sagué; Miquel Reverter Tres; i Juli Fernández Iruel.

Pel que fa a les comissions informatives Gemma Geis serà vicepresidenta de la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local; i presidenta de la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat.

Decrets i nomenaments

Un cop finalitzat el Ple, el president Miquel Noguer, ha signat els decrets per tal de designar vicepresidenta segona de la corporació Gemma Geis; portaveu del Govern el diputat Joan Plana i portaveu suplent, el vicepresident Jordi Camps. Per decret també s’ha delegat a Gemma Geis, la presidència de la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat així com la direcció, gestió i seguiment de les competències de la comissió. Finalment, el president delega en la nova diputada la direcció i la gestió dels assumptes d’Hisenda i Serveis Econòmics. I la nomenarà membre de la Junta de Govern.

Acords plenaris

El Ple de la Diputació de Girona ha aprovat per unanimitat un projecte de condicionament i dos projectes d’infraestructura de la xarxa de fibra òptica de diferents carreteres de la demarcació titularitat de la corporació.

En primer lloc s’ha aprovat el projecte de condicionament d’un tram de la carretera GIV-5247, de la GI-524 a Pujarnol del PK 0+000 al PK 1+095, amb un pressupost de 2.038.369,19 euros.

La carretera GIV-5247, a Pujarnol, és titularitat de la Diputació de Girona. Té una longitud de 6.674 m i una amplada de 5,02 metres en l’àmbit d’actuació. D’acord amb l’aforament de 2022, la intensitat mitjana diària és de 676 vehicles/dia i el percentatge de vehicles pesants és del 8,59 %.

Les actuacions que es pretenen dur a terme amb aquest projecte tenen la finalitat de millorar les condicions actuals de seguretat en la circulació. Aquestes es centraran en el tram que va des del PK 0+000, en la intersecció amb la carretera GI-524, fins al PK 1+095. La longitud total d’execució és d’uns 1.095 metres. Les principals millores consistiran en l’eixamplament de la calçada actual de manera que disposi de vorals i berma a ambdós costats, la millora de les corbes més pronunciades, la millora de la visibilitat dels accessos més rellevants per a realitzar les maniobres d’entrada i sortida a la carretera, l’adequació de la senyalització existent, l’adequació del drenatge longitudinal, l’adequació del drenatge transversal i la restitució d’afeccions. El projecte inclourà també l’adequació dels accessos a d’altres camins secundaris i finques privades.

Fibra òptica

En segon lloc, el plenari ha aprovat, d’una banda, el projecte d’infraestructura de la xarxa de fibra òptica de les carreteres GIV-6701 (del PK 0+000 a 2+210) i GIV-6025 (del PK 0+300 a 3+400), amb un pressupost de 491.505,46 euros.

Les carreteres GIV-6701, de Bordils a Corçà per Madremanya, i GIV-6025, de l’N-II a Cabanes, són titularitat de la Diputació de Girona. Actualment la Diputació de Girona està duent a terme projectes i obres que preveuen l’extensió de la infraestructura de la xarxa de fibra òptica al llarg de la traça de les seves carreteres per tal de donar servei al major nombre de nuclis urbans possibles. El Servei de Xarxa Viària de la Diputació de Girona ha redactat el projecte constructiu d’extensió de la infraestructura de la xarxa de fibra òptica de les dues carreteres.

L’objectiu principal d’aquest projecte és dissenyar, justificar, definir i valorar les obres necessàries per a l’extensió de la infraestructura de la xarxa de fibra òptica de les carreteres GIV-6701, de Bordils a Corçà per Madremanya, i GIV-6025, de l’N-II a Cabanes. Com a servei d’interès general i per afavorir la millora de les telecomunicacions, la Diputació pretén facilitar el més aviat possible l’arribada de la fibra òptica als municipis petits de la demarcació, ja que és necessari i convenient, tant des d’un punt de vista social com econòmic.

D’altra banda, també s’ha aprovat el projecte d'extensió d'infraestructura de la xarxa fibra òptica, de la carretera GI-8513, Sant Miquel d'Aro, i tram de la carretera GIV-6612, Romanyà de la Selva, ambdues titularitat de la Diputació de Girona, amb un pressupost de 2.213.452,83 euros.

L'objectiu principal d'aquest projecte és dissenyar, justificar, definir i valorar les obres necessàries per a la construcció de la infraestructura necessària per a la xarxa de fibra òptica al llarg de la carretera GI-8513, entre la carretera GIV-6612 i el municipi de Sant Miquel d’Aro, i al llarg de la carretera GIV-6612, des del PK 6+250 fins al PK 17+140.

El 24 d’octubre de 2016, la Generalitat de Catalunya, les quatre diputacions catalanes, i les entitats municipalistes FMC, ACM i el Consorci Localret en representació del món local, van signar el Pacte Nacional per a una Societat Digital a Catalunya (PNSD), amb l’objectiu de col·laborar i treballar de manera coordinada per tal de construir una resposta comuna als reptes que planteja la revolució digital i possibilitar l’equilibri i la cohesió social i territorial.

És d’acord amb aquest Pacte, que la Diputació de Girona està duent a terme diferents projectes i obres que preveuen l’extensió la infraestructura d’obra civil necessària per a una futura estesa d’una xarxa de fibra òptica de titularitat pública en diferents vies de la seva titularitat.