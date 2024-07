La Generalitat reprèn la ronda entre la C-31 i l’estació del TGV Figueres-Vilafant

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya ha obert el concurs públic per a la redacció del document ambiental de l’anomenada "Ronda Sud de Figueres", que ha de permetre enllaçar la C-31 fins a l’estació del tren d’alta velocitat, entre els termes municipals del Far d’Empordà i Vilafant. Es tracta del vial que ha de connectar l’estació del TGV de Figueres-Vilafant amb la part sud de la futura autovia de la carretera N-II.

Aquest tràmit ja havia estat superat anys enrere, però la Generalitat va guardar el projecte en el calaix i la declaració d’impacte ambiental del projecte va caducar fa tres anys. A partir de la represa de tots els projectes que han de permetre renovar i ampliar totes les infraestructures viàries, per carretera i per ferrocarril, que envolten la capital empordanesa, el Govern català ha hagut de reactivar aquest procés de licitació de la declaració ambiental del projecte amb un valor estimat de 24.653 euros.

"Un pas endavant més"

El Comissionat per a la Transformació Ferroviària de Figueres, Joan Armangué, considera que es tracta "d’un pas endavant més" per a fer realitat aquest canvi. "L’estudi informatiu del projecte d’aquesta ronda Sud està aprovat definitivament des del 2017, però la declaració ambiental va caducar el 2021. Ara es tracta d’actualitzar la declaració ambiental. Tràmit imprescindible per redactar projecte executiu", afegeix.

Aquesta ronda perimetral té un fort caràcter estratègic, ja que permetrà connectar directament l’estació del TGV amb la C-31 des de la zona del Far i Vilamalla, a l’altura del polígon industrial Empordà Internacional i del Logis Empordà. El punt d’inflexió serà l’actual rotonda de l’N-IIa situada en el Pont del Príncep, just per on passa la variant del tren d’alta velocitat que va cap a Vilafant.

Aquesta ronda Sud, que no té res a veure amb el vial del mateix nom que hi ha a Figueres, passarà tota vora d’aquest traçat ferroviari fins al Puig Grau i la zona del mas Galceran, sempre pel costat dret en sentit Vilafant. Salvarà el recinte arqueològic de Palol Sabaldòria i transitarà entre la zona esportiva dels Pins i les urbanitzacions del Camp dels Enginyers i l’Arengada Nord.

En el traçat, hi ha previstes mitja dotzena de rotondes, una de les quals estarà situada a tocar el pavelló i el futur institut de Vilafant, en els antics terrenys de Poliesports, a la carretera que uneix Vilafant i Santa Llogaia d'Àlguema.

