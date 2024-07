EMPORDÀ va amb tu, visita el nostre localitzador de punts de venda

Entrem en un període de dates de vacances i molts dels nostres lectors es desplacen fora dels seus domicilis habituals. Per a aquelles persones que gaudeixen d’uns dies de descans i també per a totes les persones que per qualsevol altre motiu es trobin fora del seu lloc habitual de residència, oferim el nostre localitzador de punts de venda de l’edició de paper que poden consultar a la nostra web.

Aquest servei, accessible a tot el públic, es pot consultar des de qualsevol dispositiu (telèfon mòbil, ordinador o tauleta) i permet localitzar tots els establiments on adquirir EMPORDÀ, sobretot als diferents pobles de l'Alt Empordà però també a Girona i Barcelona ciutat.

Com funciona? molt senzill: s'accedeix al localitzador i dins aquesta secció trobem l'apartat Punts de venda i en prémer sobre ell apareix un mapa.

A través de navegació tàctil (si s'hi accedeix amb un telèfon mòbil o una tauleta) o amb el ratolí (si la cerca es realitza des d'un ordinador) els nostres lectors podran acostar-se al punt geogràfic on es troben i seleccionar-ne l'establiment més proper.

En escollir un punt de venda, la funcionalitat permet conèixer-ne l'adreça exacta, les coordenades GPS.

Recordem a les nostres subscriptores i subscriptors que tenen accés gratuït a la còpia digital de l’edició impresa. Per accedir-hi, només han d’accedir a l’adreça kiosc.emporda.info i registrar-se amb el seu correu electrònic. Si teniu qualsevol dubte o consulta, podeu telefonar al 972 510 715 de 9 a 13 hores o envieu un correu a subscriptor@emporda.info.