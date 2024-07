Bàscara es pregunta com avançar en la lluita contra el canvi climàtic

Durant aquests darrers mesos, s’han anat duent a terme, a Bàscara, diferents dinàmiques i processos participatius per tal que els veïns del municipi poguessin aportar idees, opinions, queixes o suggeriments i construir plegats un pla municipal de lluita contra el canvi climàtic, un document que ha d’esdevenir el full de ruta del municipi, en aquesta matèria per als pròxims anys. El consistori fluvianenc demana, ara, un últim esforç als ciutadans participant a contestar l’enquesta elaborada per la cooperativa de projectes ambientals Gisfera, que estarà operativa fins al 31 de juliol.

Per a la redacció del document estratègic, l’Ajuntament ha aconseguit un ajut per al desenvolupament d’actuacions de mitigació i adaptació al canvi climàtic, del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat. Aquesta tardor finalitzarà el procés de recollida de propostes i s’acabarà de redactar el document.

Pla municipal del Canvi Climàtic

Des de Gisfera, amb la col·laboració de Suno (enginyeria especialitzada en serveis energètics), s’està fent la redacció del Pla municipal del Canvi Climàtic de Bàscara. Es pretén redactar un pla partint del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) actual del municipi ampliant l’àmbit d’actuació i complementant-lo amb el disseny de noves accions. Es vol aprofundir definint les accions relacionades amb l’energia, l’aigua, la biodiversitat, les activitats econòmiques i la comunicació.

El document ha de ser una eina estratègica i útil per a planificar les accions futures del municipi encarades a adaptar-se o mitigar els efectes del canvi climàtic.

Bones pràctiques i evitar males pràctiques

Les accions proposades tindran com a objectiu incentivar bones pràctiques i evitar males pràctiques. Es prioritzaran les accions transversals de comunicació, sensibilització i participació amb l’objectiu de generar un canvi d’hàbits a la població, i es crearan propostes per apropar les persones a una comprensió global del medi ambient, fomentant l’adquisició de valors, actituds i aptituds que permetin adoptar una posició crítica i participativa en relació amb la conservació de l’entorn natural més proper i la correcta utilització dels recursos naturals d’aquest.

Per treballar aquesta problemàtica, s’han fet, durant aquesta primavera passada, diferents sessions per conèixer l’entorn proper i activitats de participació ciutadana. Una de les sessions es va fer amb la mainada de l’escola, que han fet bones aportacions sobre el futur del municipi. «Es van fer quatre processos participatius, tres amb la ciutadania i un amb els infants de l’escola Joan Reglà», remarca la primera tinent d’alcalde de Bàscara, Àngels Teixidor, afegint que «alguns dels processos es van emmarcar dins dels actes de la Setmana de la Natura, que es va desenvolupar al municipi de Bàscara entre els passats 10 de maig i 2 de juny.

Durant aquest mes de juliol, hi ha una enquesta oberta a la població de Bàscara, Orriols, Calabuig i Les Roques, on els veïns poden opinar sobre diferents aspectes en l’àmbit de la mobilitat sostenible, les energies renovables, l’eficiència energètica, l’aigua, les activitats econòmiques, la protecció civil, i les mesures d’adaptació al canvi climàtic. «L’enquesta és per donar oportunitat a tota la gent que pel motiu que sigui no va poder venir als processos participatius», afirma Teixidor.

