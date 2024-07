El restaurant Castell Peralada basa el nou menú en el seu entorn

Una passejada en nou capítols per l’entorn més immediat de Peralada és la proposta que presenta el xef Javi Martínez en el nou menú degustació d’aquest estiu al restaurant Castell Peralada, amb una estrella a la Guia Michelin. Martínez torna a apostar de manera decidida pels productes procedents de l’hort del restaurant i pels ingredients de proximitat, i en aquesta ocasió fa a més un homenatge a la llarga història del Castell de Peralada, amb l’actualització de tres preparacions de l’època medieval: letugat, cabdell a la crema i reducció de rostit de xai; menjar blanc, gamba vermella i all negre; i escabetx agredolç de llengua de vedella de Girona i ratafia.

Unes postres a base de figues. / CASTELL PERALADA

Aquests tres elaboracions formen part del segon capítol de la ruta per l’entorn de Peralada que proposa el cuiner, que comença amb cebetes, remolatxa i albergínia de l’hort del restaurant, i continua amb diferents elaboracions basades en la cuina de les comarques gironines, com ara el consomé de gallina de raça empordanesa, escamarlans i poma gala de Girona; el ravioli de conill a l’empordanesa; la romescada de déntol; el filet de vedella de Girona amb salsa d’anxoves de l’Escala i amanida d’envinagrats; o postres com un de pastanaga, espècies i cítrics o un altre a base de figues.

El menú també inclou un tast de l’imprescindible carro de formatges del cap de sala i sommelier del restaurant, Toni Gerez, un dels millors (si no el millor) d’Espanya, amb més de 300 referències. I també una àmplia oferta de vins en la qual hi tenen un protagonisme evident els del celler Perelada.