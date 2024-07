Jordi Puig agafa el relleu a Quim Tremoleda com a alcalde de Lladó

Tal com havia pronosticat, el fins ara alcalde de Lladó, Quim Tremoleda (ERC), va cedir el càrrec al regidor Jordi Puig, en un ple extraordinari celebrat el passat dimecres 10 de juliol. "El teu tarannà tranquil hi ha fet molt i m’has deixat un llistó molt alt", va manifestar el regidor abans de rebre la vara d’alcalde. Jordi Puig, fotògraf de professió i, fins ara, regidor de Cultura de l’Ajuntament de Lladó, encara la nova etapa amb il·lusió i com un procés natural.

Tremoleda, que seguirà com a regidor del govern lladonenc, ja va anunciar durant les darreres eleccions municipals que es produiria aquest relleu, de manera que es repetiria el mateix cicle que l’havia portat a ell a l’alcaldia l’any 2016: "Han passat moltes coses, començant per l’U d’octubre, en una època molt convulsa i també molt emocionant. Però -va afegir- fa un any i mig vaig patir un sotrac important de salut". Per a Tremoleda, "l’únic objectiu d’aquests vuit anys era millorar la vida de la gent del poble, però també hem fet molta feina i, alhora, deixo un equip de persones molt competent".

Els membres del consistori lladonenc van regalar, entre altres coses, un llimoner a l’alcalde sortint, i li van desitjar molta sort en l’etapa que inicia encara relacionada amb la política municipal de Lladó.

El consistori de Lladó està format per set regidors, tots ells d'Esquerra Republicana: Jordi Puig, Joaquim Tremoleda, Núria Serrat, Joan Marc Trulls, Maria Nicolàs, Josep Maria Capallera i Josep Antoni Ginesta.