Colera afronta el primer estiu sense patir per la salinització de l'aigua

Colera afrontarà aquest estiu amb l'aigua garantida en qualitat i quantitat després que fa quinze dies es posés en servei la nova connexió que ha finançat l'ACA i el Consorci d'Aigües de la Costa Brava que els connecta a l'embassament de Darnius-Boadella i als nous pous.

Per l'alcalde de Colera, Lluís Bosch, "aquesta és l'obra més important dels darrers 25 anys a Colera". Des de fa anys han patit episodis de falta d'aigua i de salinització. "Patíem molts problemes", explica Bosch, "perquè només hi havia un punt d'abastament i una planta d'osmosi per la salinitat del pou, però cada cop ens trobàvem amb més episodis greus d'aigua salada a les aixetes de casa".

Una vegada acabada aquesta obra "té garantit per primer cop la qualitat i quantitat". L'alcalde és conscient que seran curosos amb el consum per la situació actual i com fan totes les poblacions, però l'obra i la nova connexió els dona tranquil·litat.

L'obra ha estat contractada pel Consorci d'Aigües Costa Brava. Es va adjudicar per un import de 949.523,30 euros i ha consistit principalment en la creació de les connexions.

Episodis de sequera

En el projecte es posava de manifest que el municipi amb uns sis-cents habitants censats a l'hivern, però que triplica la població a l'estiu, s'abasteix del pou de Molinàs, que rep l'aigua de la riera amb el mateix nom i està situat a tocar de mar.

Durant els períodes de sequera pateix episodis d'intrusió marina, provocant l'augment dels clorurs. El 2012 va entrar en servei la planta potabilitzadora, però, tot i això, l'estiu del 2016, per exemple, una extrema sequera va provocar que els nivells de clorurs fossin molts anys. Es van haver de fer arribar a la població cisternes d'aigua per abastir els veïns. I atès que és una situació que es repeteix als estius, la nova canonada que enllaça amb l'aigua de l'embassament ha de permetre evitar-ho.