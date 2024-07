Buscant al cap de Creus el corn marí més gran de la Mediterrània

La Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques (FECDAS) ha impulsat un projecte, amb els parcs naturals de Cap de Creus i el del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, per localitzar i fer seguiment del corn marí (Charonia Lampas) al litoral empordanès i en general a la costa catalana. Es tracta d’una espècie en perill d’extinció, el cargol marí més gran de tota la Mediterrània. Treballen amb voluntaris de la federació, amb els clubs de busseig, i estenen la mà també a pescadors i ciutadans.

La coordinadora de l'àrea de medi ambient de la Federació, Sara Riera, ha explicat que l’objectiu és conèixer la situació de l'espècie per després poder portar a terme plans de conservació. Conscients que és difícil la tasca d’observació per part de la comunitat científica, des de la federació se sumen per aportar dades. En el cas del corn marí, l’impuls del projecte per part d’una entitat que agrupa clubs i centres de busseig és positiva perquè «és difícil conèixer la situació en la qual es troba perquè es troba a un nivell de fondària important, amb una activitat més aviat nocturna, carronyaires, per això van a parar a les xarxes dels pescadors, per tant, pel seu comportament, és difícil fer cens de poblacions».

I com és el corn marí? És una espècie depredadora que s’alimenta principalment d’eriçons i estrelles de mar. Un cargol amb una mida d’entre 20 i 30 centímetres. Se’l pot trobar des dels 15 als 200 metres de fondària. La temperatura òptima del fons marí per al corn és de 16 graus i prefereix els fons rocosos, però també se’l troba en coral·ligen, fang i praderies de Posidònia oceànica. Tenen una closca amb espiral i un mantell arnós de color groguenc-ataronjat. La closa pot variar de color, generalment blanquinosa, i se sol trobar recoberta d’alguns incrustants de color rosat. Les poblacions a la Mediterrània són escasses i a Catalunya es troba puntualment, expliquen.

Campanya de recerca corn marí al cap de Creus i el Montgrí / Federació de Submarinisme de Catalunya

El principal perill és la destrucció de l’hàbitat, però també les captures accidentals a les xarxes de pescadors i, tot i que això ha anat minvant, les captura de forma il·legal per comercialitzar o per col·leccionar. «Amb l’ajuda dels dos parcs estem iniciant un projecte de seguiment per poder entregar totes les dades a la Generalitat perquè puguin fer un pla de conservació», assenyala Riera.

Utilitzen diferents metodologies i van veient quina funciona millor. Per una banda, han engegat una campanya adreçada als ciutadans amb un formulari per omplir si es veu l’espècie per tal de poder-lo localitzar. El mateix es demana als clubs i centres de busseig de les dues zones. I, en tercer lloc, intenten fer un protocol amb els pescadors. Les dades, localització i imatges, les recullen i es pengen també al portal de ciència ciutadana generant un mapa de distribució de l'espècie. Alhora, uns equips de voluntaris es desplacen per buscar al fons marí. Les campanyes fetes fins ara no han permès trobar-ne, però Riera, constata, que «això també és una dada». Continuaran treballant fins al mes d’octubre.

La FECDAS és una entitat privada, sense ànim de lucre d’utilitat pública. És l’organisme rector de les activitats subaquàtiques, i es basa en l’associació d’entitats esportives, clubs, entitats sense ànim de lucre, esportistes, entrenadors i àrbitres. Concretament, més de 180 clubs i centres de busseig formen part de la FECDAS.

