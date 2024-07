El 34% dels interns de la presó de Figueres compleix màxim un any efectiu

La presó de Figueres, Puig de les Basses, compta amb una capacitat que supera el miler d’interns. L’any 2023 van estar dins la presó 1.475 interns. Actualment, el centre té vora un miler d’interns. Dins les seves parets s’hi acullen diferents règims i les entrades i sortides són constants, tant sigui per si es tracta de persones amb règim obert, o per l’acabament d’una pena o per trasllat de centre penitenciari. Un 60% dels interns té un règim ordinari, i un 26% més hi és en règim preventiu, és a dir, per imposició d’un jutge d’instrucció durant un termini previ al judici.

Segons les dades del Departament de Justícia que actualitza regularment, un 34% dels interns a la presó figuerenca compleixen una pena efectiva de com a màxim un any de presó. En xifres, suposa unes 250 persones que han estat condemnades per delictes amb més de dos anys de presó però que la seva estada dins el centre és més reduïda, tot plegat determinat per diferents barems, entre els quals hi intervé la naturalesa del delicte, la conducta, el règim penitenciari o la situació mèdica del penat. El jutge de vigilància penitenciària és qui s’encarrega de fer aquest seguiment de cada penat. D’aquests penats per delictes de curta durada, un 30% han comès algun tipus de delicte relacionat amb les drogues, i prop d’un 23% més robatoris violents i altres delictes contra el patrimoni. Tenint en compte aquestes circumstàncies, més de la meitat dels penats, segons les dades de l’últim dia del mes d’abril d’enguany, compleixen una pena efectiva de fins a cinc anys de presó.

La resta, uns tres-cents, tenen un compliment de penes d’entre cinc i més de quinze anys de presó, per delictes que en el cas de penes efectives de més de 15 anys inclouen en un 30% dels casos delictes d’homicidi, i també robatoris. En menys gruix, hi ha delictes de violència domèstica i delictes contra la llibertat sexual, entre altres en menys percentatge.

Variables demogràfiques

Les dades del departament també mostren variables demogràfiques, com ara la mitjana d’edat d’entrada al centre penitenciari, que a Puig de les Basses és de 38 anys. Un 95% dels penats són homes, i els grups de delictes que més cometen són per patrimoni (42%), drogues (16,5%) i violència domèstica (9,6%). Pel que fa a les dones, els delictes que més cometen són també amb relació al patrimoni (42%) i per drogues, en aquest cas en un 24%. Per darrere hi ha homicidis, en un 11%, i que es tradueix en cinc persones.

De forma regular, els penats tenen revisió de grau, per avaluar si cal canviar-los de règim. En aquest cas, segons les últimes dades de Justícia, actualment un 27% dels reclusos estan en un règim de tercer grau. Un 10% més estan en règim tancat (primer grau), un percentatge que durant l’última dècada s’ha mantingut bastant estable.

En aquesta modalitat penitenciària, el segment d’edat més freqüent oscil·la entre els 21 i els 30 anys. L’any passat va tancar amb un 5% d’interns en règim tancat, un percentatge molt baix que cal recular fins al 2014 per trobar-ne una d’inferior.

