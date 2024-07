Un projecte educatiu incrementa la salut emocional d’alumnes en risc a Figueres

El projecte "Música x Recordar", dut a terme a l'Institut Ramon Muntaner de Figueres, ha demostrat tenir un impacte positiu en els alumnes en risc d’exclusió social amb què treballa. Per primer cop, s’ha avaluat l’impacte sobre la salut emocional dels participants en col·laboració amb l’Institut de Recerca Glòria Compte de la Fundació Salut Empordà.

Aquest projecte, que ha estat funcionant durant set anys, està dissenyat per millorar les actituds i aptituds dels estudiants, a més de fomentar un treball personal que els ajudi a desenvolupar-se millor en el futur. Alhora, des de la mateixa Associació de Malalts d’Alzheimer i Famílies tenen la percepció que els dies en què els nois i les noies de l’INS Ramon Muntaner van a fer l’activitat al centre de dia canvia l’estat d’ànim de les persones que hi assisteixen.

El projecte "Música x Recordar" compleix 7 anys. / Empordà

Amb aquestes hipòtesis va sorgir la idea d’analitzar els resultats per part de l’Institut de Recerca Glòria Compte de la Fundació Glòria Comte, explica el coordinador el Dr. Oriol Turró. Per avaluar l’impacte del projecte, es va dissenyar un protocol d’estudi que inclou diversos qüestionaris per valorar les emocions i els pensaments dels alumnes. Els qüestionaris es van administrar dues vegades als alumnes de 4t d’ESO, al gener i a final de curs, recollint dades sobre l’estat d’ànim al llarg de les visites mensuals. Els resultats preliminars indiquen que el 87,6% dels estudiants se senten dignes de ser apreciats, i el 88,7% valoren positivament les seves qualitats.

Un dels indicadors més destacats és que els participants del projecte mostren un alt grau d’acord amb l’afirmació "En conjunt em sento satisfet/a amb mi mateix/a", passant d’un 63,2% de valoració positiva a un 91,6% entre la primera i la segona avaluació. Tot i això, encara hi ha un percentatge important d’alumnes que se senten sols (15,7%), exclòs (48,1%) o aïllats (53,0%). És important destacar que aquests sentiments no són més freqüents entre els participants del projecte, sinó que es manifesten amb més intensitat en altres grups.

Els beneficis del projecte són múltiples. S’observa que els joves de 4t d’ESO de l’INS Ramon Muntaner se senten àmpliament apreciats i valoren positivament les seves qualitats. La participació en el projecte ha incrementat l’autoestima dels estudiants i ha ajudat a igualar la seva visió dins el conjunt, promovent un sentiment de pertinença. Al mateix temps, es destaca la necessitat de continuar cuidant la salut emocional dels joves de 15 anys. "Com a conclusions cal dir també que són dades preliminars i que falta encara generar l’anàlisi de la part dels usuaris del centre de dia", conclou el Dr. Turró.