L'espai Jove de Llançà, totes les novetats i oportunitats dirigides al jovent

Des de principis de juliol, l’Àrea de Joventut de Llançà compta amb una nova dinamitzadora juvenil, la Carla Cortés. Juntament amb la resta de l’equip de joventut – Sílvia Barris, regidora de l’àrea, i Irene López, tècnica de joventut – és la responsable de programar i dur a terme les activitats per als joves del municipi. A través del vincle creat amb ells/es, s’ha dissenyat una programació d’estiu motivadora i engrescadora, escoltant les seves demandes i necessitats per donar-hi resposta.

S’ha creat una programació base on cada dia de la setmana està dedicat a un tipus d’activitat. De manera col·laborativa amb els joves que assisteixen diàriament a l’Espai Jove, s’han anat detallant les activitats, de tal forma que s’hi poden trobar des d’activitats esportives o treballs manuals fins a sortides per l’entorn i la comarca. L’objectiu d’aquesta programació d’estiu és oferir activitats interessants per tots els gustos i edats i alhora, donar a conèixer l’equipament i el servei a aquest col·lectiu, convertint-lo en un punt de trobada i participació juvenil per a generar nous projectes i activitats.

Durant aquest estiu, també s’aprofitarà per repensar l’Espai Jove, donant als joves l'oportunitat de fer propostes per millorar tant l’estètica de l’equipament com les activitats i projectes derivats de l’àrea de joventut. L’Àrea de Joventut de l’Ajuntament treballa amb i per als joves, considerant-los els protagonistes de les polítiques que els afecten. És crucial escoltar les seves necessitats i demandes, les quals guiaran el proper Pla Local de Joventut, actualment en període de diagnosi i disseny.

A més de la programació d’activitats guiades i dirigides, els joves també disposen d’espais durant la setmana per utilitzar l’equipament de manera lliure per a les seves activitats. A més, tots aquells que necessitin orientació o informació sobre qualsevol temàtica poden adreçar-se a l’Espai Jove i rebran assessorament per part de la tècnica de joventut del municipi.