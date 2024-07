Fort incendi aquest vespre en una granja de porcs del carrer de la Ribera de Siurana que ha mobilitzat fins a una dotzena de dotacions dels Bombers de la Generalitat per intentar el foc a l'interior de l'edifici on hi havia centenars d'animals.

A manca de les pertinents investigacions, algunes fonts assenyalen que el foc podria haver començat per motius elèctrics. Aquesta mateixa granja ja va patir un incendi fa una quinzena d'anys.