Cadaqués estrena l’eslògan “Terra de meravelles” i el primer escut heràldic

Cadaqués ha estrenat l'eslògan "Terra de meravelles" i aprova també el primer escut heràldic. El text i el logotip que l'acompanya són obra del dissenyador gràfic local Pitu Gómez i uneixen els conceptes a descriure el poble i les sensacions que aquest transmet a qui el visita. S'ha renovat després de vint anys, quan es va crear el darrer.

La renovació de l'escut, per la seva banda, s'ha dut a terme seguint l'informe de l'Institut d'Estudis Catalans i està pensada perquè s'adapti al major nombre d'estils i formats de les publicacions que es fan des del consistori.

Els tons grocs i verds guanyen protagonisme per a l'escut simplificat, que també disposa d'una versió en blanc i negre. L'actual logotip substitueix la imatge anterior que es va crear l'any en què se celebrava el centenari del naixement de Salvador Dalí.

L'alcaldessa de Cadaqués, Pia Serinyana, ha explicat que "després de 20 anys hem considerat adequat definir un nou símbol visual que reflecteixi millor qui som avui dia i cap a on ens adrecem".

En aquest sentit, ha remarcat que "amb la finalitat de dur el nostre poble cap a un turisme sostenible, creiem que és imprescindible que els nostres elements naturals representatius quedin reflectits en aquest logotip i que tothom que vingui a visitar-nos, estigui d’acord que Cadaqués és aquesta terra de meravelles que tant estimem i de la qual n’estem molt orgullosos”.

Sobre el nou escut, valora que “conserva l’essència de la imatge original però amb una aparença renovada i contemporània. Feia temps que estàvem valorant aquesta actualització seguint la normativa heràldica i així ho hem fet, disposant alhora d’un escut simplificat perquè sigui més fàcil d’utilitzar institucional i administrativament”.

Escut heràldic de Cadaqués. / AJUNTAMENT DE CADAQUÉS

La terra i "Alícia en terra de meravelles"

El dissenyador Pitu Gómez ha estat l’encarregat d’elaborar el nou logotip identificatiu del poble, format per una imatge que ve acompanyada de l’eslògan “Cadaqués. Terra de meravelles”. Amb aquest lema el que s’ha pretès és unir nombrosos conceptes que descriuen la singularitat del poble i també les sensacions que aquest transmet a qui el visita. Es defineix la terra, l’indret, a partir d’elements característics com ho són, entre d’altres, la pedra seca, les onades, els rastells (pavimentació feta amb lloses que es troba en carrers del poble que fan pendent), les espardenyes, el vent, el mar i les travesseres (murs de pedra que aguanten les terres de conreu). I s’entén el concepte meravella com una paraula que diu aquella gent que visita Cadaqués i que parla de la sensació que transmeten el poble i el seu entorn. Aquest eslògan també fa referència al títol de l’obra més famosa de Lewis Carrol, “Alícia en terra de meravelles”, traduïda al català per Josep Carner.

Escut heràlidic

L’informe de l’Institut d’Estudis Catalans ha estat el punt de partida per crear el primer escut heràldic del poble. La imatge aprovada respecta tots i cadascun dels elements, colors i distribució que marca aquesta institució, remarquen des de l'Ajuntament.

L’escut, d’or, és caironat (un quadrat recolzat sobre un dels seus vèrtex) i hi figura un castell obert, senyal propi que apareix al segell més antic que es coneix, de l’any 1580. També unes onades que representen el mar i un peix d’argent nedant, element que es va incorporar a la dècada dels 80 del segle passat. La corona de la vila està situada a la part superior. Partint d’aquestes característiques, també s’ha modernitzat la imatge i s’han simplificat les formes d’aquests símbols per actualitzar la marca, donar coherència al conjunt gràfic i aconseguir una bona reproducció en qualsevol format. Es treballa amb aquestes versions d’escut simplificat (en tons verds i grocs, i també en blanc i negre) per a temes institucionals i administratius. Amb aquesta renovada identitat visual el que pretén el consistori és adaptar-se als temps actuals.