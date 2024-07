Ports de la Generalitat invertirà 625.000 euros a les instal·lacions portuàries de Llançà

Ports de la Generalitat invertirà 625.000 euros al port de Llançà dins el Pla d’inversions del 2024 al 2027 que preveu una inversió de 30 milions d’euros en els ports que són de competència de la Generalitat. L’alcaldessa de Llançà, Núria Escarpanter, es mostra molt satisfeta que "les administracions ajudin i inverteixin al nostre poble". Aquestes inversions consten de tres actuacions diferents: una part servirà per col·locar fotovoltaiques a l’edifici de serveis que hi ha al mateix port amb una dotació de 25.000 euros. Una altra dotació, de 450.000 euros, anirà destinada a l’adequació del moll pesquer i la resta del pressupost, 150.000 euros, servirà per millorar l’escullera que està situada a la Gola.

Per a l’alcaldessa, "és una excel·lent notícia per al Port de Llançà que, en aquest cas, Ports de la Generalitat decideixi invertir: tot el que sigui millorar, en aquest cas, el mateix port del poble vol dir que es milloraran les condicions, en aquest cas, dels pescadors, de la gent que es dedica a mar i, també, del mateix poble".

Segons es va anunciar a principi d’any a les instal·lacions de la Costa Brava, s’hi executaran projectes per valor d’11,2 milions d’euros. Entre elles cal destacar les actuacions que es faran, a banda del Port de Llançà, al Port de Roses, al Port de la Selva i l’Escala. La directora general de Ports de la Generalitat, Annabel Moreno, va explicar que el Pla dona prioritat a la inversió en infraestructures per reforçar la protecció i el resguard dels ports i per adequar aquestes infraestructures portuàries a l’emergència climàtica. El segon segment d’inversió ha de potenciar la sinergia port-territori i altres capítols d’inversió aniran destinats al suport al sector pesquer; la promoció de la nàutica esportiva i d’esbarjo, l’impuls al sector comercial i al transport de viatgers i l’impuls al sector industrial i tècnic de drassanes i varadors.