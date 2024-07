La Generalitat destinarà més de 80 milions a 458 projectes per promoure la resiliència al canvi climàtic

La Generalitat finançarà amb 80,8 milions d'euros un total de 458 projectes d'ens locals per impulsar la resiliència davant del canvi climàtic. De moment, ja s'han concedit 72,3 milions a 397 iniciatives d'ajuntaments, consells comarcals i consorcis i properament se'n finançaran 61 més, que havien quedat exclosos per falta de pressupost. El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ho ha anunciat aquest dijous en una visita a Lladó, un dels municipis que se n'han beneficiat. L'Ajuntament hi participa amb dos projectes per un import total de 155.000 euros que es destinaran a crear un sistema de recollida d'aigües pluvials al pavelló i piscina municipals, i a adequar dos espais com a refugis climàtics.

"Aquesta línia d'ajuts ens prepara per poder viure millor als pobles", ha dit Mascort, durant l'acte on ha anunciat que es finançaran "tots i cadascun" dels projectes presentats i acceptats a la convocatòria d'ajuts per a fer actuacions destinades a mitigar i adaptar-se al canvi climàtic.

458 projectes

En total, es destinaran 80,8 milions en 392 municipis, consells i entitats supramunicipals de tot Catalunya amb l'execució de 458 projectes. En una primera fase, ja se n'han atorgat 72,3 a 397 projectes de 332 ens. La majoria dels beneficiats són micropobles de menys de 1.000 habitants (176), seguits dels de fins a 5.000 habitants (137). La convocatòria, de fet, ha prioritzat els municipis més petits, que sovint es troben amb dificultats per accedir a aquests tipus de fons. Pel que fa a la dotació, les comarques Gironines, Centrals i Ponent són les que compten amb més projectes i més pressupost.

En relació als projectes, el 25% de les iniciatives estan destinades a millorar la xarxa de distribució de l'aigua amb l'objectiu d'afrontar millor els episodis de sequera i reduir les pèrdues d'aigua. També a climatitzar espais per esdevenir refugis climàtics i a oferir espais d'ombra en punts on fins ara no n'hi havia per crear-ne de nous.

El finançament prové del Fons Climàtic, que es nodreix amb el 50% dels ingressos obtinguts amb l’impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica i el 20% de la recaptació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient.

El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, amb l'alcalde, Jordi Puig, al pavelló de Lladó. / Gemma Tubert

Recollida d'aigües i refugis climàtics

Entre els municipis que es beneficiaran d'aquests ajuts, hi ha Lladó. Amb aquest finançament, el municipi podrà tirar endavant dos projectes. El primer, amb un pressupost de 96.000 euros, permetrà crear un sistema de recollida d'aigües pluvials al pavelló i la piscina per a reaprofitar-los per al rec de zones enjardinades dels dos edificis i l'escola pública.

D'altra banda, es climatitzaran dues sales municipals per adequar-les com a refugi climàtic. Aquesta actuació té un pressupost d'uns 59.000 euros.

La resta de les sol·licituds que havien quedat fora de l’atorgament de les convocatòries, però que obtindran finançament properament, són 61, i sumen uns 8,5 MEUR. La majoria (48) també aniran destinades a municipis de menys de 5.000 habitants.

Aquests ajuts s’alineen amb la voluntat accelerar les accions perquè el país assoleixi el compromís assumit als Acords de París de reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) per limitar l’escalfament global a 2 graus centígrads (i, si espot, a 1,5 graus) a finals de segle. Però també perquè es pugui adaptar ràpidament als impactes del canvi climàtic.

Millor escenari que l'estiu passat

Pel que fa a la situació de sequera, el conseller Mascort ha dit que les darreres pluges deixen un escenari millor que el que hi havia l'estiu passat -a excepció del Priorat- però ha demanat continuar extremant les precaucions i a fer "un ús responsable de l'aigua".