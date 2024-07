Figueres ampliarà a vuit els refugis climàtics en episodis de calor extrema

Figueres tindrà un total de vuit refugis climàtics interiors per a protegir, principalment, als col·lectius més vulnerables en episodis d’extrema calor. Als cinc espais i equipaments que hi havia l’estiu passat (dos centres cívics, les piscines municipals, la biblioteca i el menjador social), s’hi afegeixen l’església de Sant Pere, i l’església de Sant Joan i la seu del Consell Municipal del barri de Vilatenim. Paral·lelament, se sumaran quatre espais exteriors com a recomanacions per fer front a les altes temperatures: el Parc Bosc, la pineda de la Pujada del Castell, el Parc de les Aigües i els Jardins Puig Pujades.

Entre altres mesures que ja es van prendre l’any passat hi haurà: instal·lació de punts d’hidratació a la via pública –pendents d’ubicació—, que se sumaran a les fonts d’aigua potable que ja hi ha a la ciutat; i repartiment gratuït d’aigua al bus urbà per a tota la ciutadania.

L’estiu de 2023 Figueres va posar a disposició cinc refugis climàtics que es mantenen aquest any: el Centre Cívic Creu de la Mà, el Centre Cívic Joaquim Xirau, la Biblioteca Fages de Climent, el Centre Social Joaquim Vallmajó i les piscines municipals, amb entrada de franc per a persones grans vulnerables.

Garantir espais en dies laborables i festius

Aquests refugis es posaran en marxa en dos casos. Quan Protecció Civil (Generalitat) activi l'alerta del PROCICAT per calor intensa i/o Figueres activi la fase d'alerta DUPROCIM (Document Únic de Protecció Civil Municipal), el Pla de Protecció Municipal que dona resposta a l'onada de calor de manera coordinada amb tots els serveis municipals.

L’Ajuntament de Figueres garanteix l’obertura d’espais en dies de temperatures extremes, tant en dies laborals com festius. Quan s’activin les alertes es comunicarà els horaris i els equipaments disponibles a través del web i de les xarxes socials i, físicament, amb cartells i indicadors. La regidora de Medi Ambient, Núria Bartrolich, explica que “des del govern municipal s’ha cercat una especial atenció al col·lectiu de persones grans perquè tinguin espais garantits els set dies de la setmana, i també pensant en els barris i en Vilatenim”.