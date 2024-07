Detenen un any després el presumpte autor del crim de Cantallops

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional Francesa van detenir, el 25 de juny, el presumpte autor de la mort violenta d’un home de 36 anys a l’interior d’un domicili a Cantallops al març de 2023. A més, també van detenir un segon home relacionat amb el crim.

Els fets inicials van succeir al matí del 10 de març de 2023, quan els Mossos van rebre l’avís per adreçar-se a una casa de la localitat empordanesa, on presumptament hi havia una persona morta. Els agents de seguretat ciutadana es van adreçar al lloc dels fets i van localitzar el cos sense vida d’un home amb signes de violència. Segons fonts policials, l'home va morir d'un tret al pit.

La Divisió d'Investigació Criminal de Girona va obrir una investigació tutelada pel Jutjat d’Instrucció número 1 de Figueres per esclarir els fets i va determinar que els presumptes autors es tractaven de ciutadans francesos que el mateix dia van realitzar un viatge d’anada i tornada des de França. Els agents, en col·laboració amb els investigadors de la Policia Nacional Francesa i sota la tutela del Jutjat de Beziers, a França, van aconseguir identificar dues persones relacionades amb els fets.

Amb totes les gestions d’investigació realitzades, el 26 de juny d’enguany, els investigadors de la DIC i de la Policia Nacional Francesa van establir un dispositiu que va culminar amb la detenció del presumpte autor dels fets a Beziers i d’un altre home relacionat amb aquesta mort violenta a Saint Girons.

Aquesta investigació s’emmarca en el marc de la col·laboració i bona entesa entre el cos de Mossos d’Esquadra i les autoritats policials i judicials franceses amb reunions periòdiques de treball i l’operativa entre els equips amb intercanvi d’informació i aportació d’intel·ligència criminal rellevant d’interès pels dos països.