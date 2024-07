Ajornen la instal·lació de 8 de les 12 dessalinitzadores previstes a l'Empordà per les últimes pluges

El Consorci d'Aigües de la Costa Brava Girona ajorna la instal·lació de vuit de les 12 dessalinitzadores previstes a l'Alt Empordà arran de la millora de la situació per les últimes pluges. En un comunicat, l'ens detalla que la mesura s'endarrerirà fina a principis del 2025,en funció de la pluviometria de la propera tardor. Les altres quatre previstes es començaran a col·locar la setmana que ve a tocar de l'estació de tractament d'aigua potable (ETAP) d'Empúriabrava. El nou escenari que han deixat les darreres precipitacions donen més marge a l'ens per executar les obres d'emergència previstes a la comarca. En aquests moment, el pantà de Darnius-Boadella es troba al 22,74% de les serva capacitat.

El Consorci d’Aigües tenia estudiades i activades un seguit d’actuacions per via d’emergència a la Costa Brava Nord per garantir el subministrament d’aigua a la ciutadania en cas que la sequera hagués persistit.

No hi ha necessitat "extrema"

Aquest nou escenari n’ha variat les condicions, sobretot la necessitat "extrema" de tenir executades totes aquestes obres a curt termini, principalment les quatre primeres dessaladores mòbils que han d’anar instal·lades al costat de l’estació de tractament d’aigua potable (ETAP) d'Empuriabrava, a Castelló d’Empúries. La setmana que ve es començarà l'obra civil per instal·lar-les.

Aquestes instal·lacions es troben ara en fase de construcció dels equips, però, segons el Consorci, no urgeix que es posin en marxa perquè l'abastament en alta en aquesta zona de l’Alt Empordà està garantit aquest estiu. També ho està, diuen, als municipis amb més demanda d'aigua per la temporada turística d’estiu com Cadaqués, Llançà, Roses, Castelló d'Empúries o el Port de la Selva. Las altres vuit (quatre a Roses i quatre més a la platja d'Empuriabrava) s'instal·laran a principis del 2025, en funció de les pluges de la tardor.

Solució d’emergència

Les dessalinitzadores mòbils, finançades pel Consorci d’Aigües Costa Brava Girona amb un ajut del Departament d’Acció Climàtica, a través de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), van ser una solució d’emergència que es va replantejar després del sabotatge l'abril passat en tres pous a Castelló d'Empúries, que encara continuen inutilitzats.

Les instal·lacions estan enfocades cap a l’ultrafiltratge d’aigua regenerada de l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Figueres, que es derivarà cap al riu Muga a través d’un 'bypass' que encara està executant l'ACA. Cada dessaladora va dins un contenidor i, a banda de canonades, filtres i altres sistemes per poder-la connectar a la xarxa, es requereixen permisos i autoritzacions per poder-la posar en funcionament. "Uns passos burocràtics gens àgils i que ara es podran tramitar sense urgència ni a contrarellotge", asseguren des del Consorci.