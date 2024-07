"M’he passat tota la vida dedicant-me al passat i, ara, ho faig al present"

Joaquim Tremoleda i Trilla (Lladó, 1962), arqueòleg i historiador, treballa com a conservador-arqueòleg del Museu d’Arqueologia de Catalunya- Empúries. El 2016 va accedir a l’alcaldia lladonenca i aquest dimecres 10 de juliol abandonarà el càrrec.

Vuit anys després d’acceptar l’alcaldia de Lladó, decideix plegar. Què l’ha influït?

Ja vaig dir sempre que jo volia fer vuit anys, no em volia allargar ni eternitzar i, d’alguna manera, ja marcava la pauta. Quan vaig entrar, ja era un mandat començat i, ara, és el mateix que vaig recomanar a en Jordi (Puig). Vuit anys han passat molt de pressa, evidentment, però han passat moltes coses, començant per l’1 d’octubre, seguint per la covid i, a escala interna, hem fet molta obra pública i han sigut uns anys molt aprofitats en tots els sentits. En cultura, hem fet un salt important aquí al poble i, ara, Lladó és una referència important per a l’entorn. Hem sigut, també, molt fidels a un projecte de poble i la idea és que això continuï. Aquests vuit anys no són el final de res, sinó que seguim consolidant aquest projecte. Crec que el tenim molt ben encaminat. Han sigut tres mandats transversals i hem tingut la sort de poder governar sols. Dels set regidors que tenim, tothom s’ha pogut dedicar a la mateixa línia d’acció política. El que marca la pauta és el bé comú del poble.

Parlem del més positiu. Amb què es queda?

Diré dues coses. La primera és una obra que teníem al cap des de feia molt de temps. Va costar de comprar i és el Sindicat. Volíem habilitar un espai comú del poble que permetés fer de centre de gravetat a la plaça, com un espai de trobada. El Sindicat, com a bar i com a sala teatral, on estem fent unes programacions cada any i ens permet tenir una producció cultural molt important. La segona cosa que voldria destacar és la quantitat d’obra pública que s’ha fet, com la plaça, diversos carrers i tots els serveis soterrats, però, també, una obra que no es veu tant, però que és la d’assegurar l’abastiment d’aigua potable. Hem canviat vuit quilòmetres de canonada, hem reparat el dipòsit, ens han donat una subvenció per anellar tot el tema de l’aigua i poder-ho controlar digitalment. Últimament, també hem arreglat la piscina, que tenim salinitzada i durarà molts anys amb aquesta reforma.

I la plaça ha quedat remodelada...

La plaça ha quedat totalment remodelada i és una de les millors places del país, perquè és molt gran. Però, amb aquesta remodelació, encara hem aconseguit donar-li un estil més interessant. Quan vam encarregar el projecte de la plaça, vam insistir a l’arquitecte, en Joan Falgueras, que no era només un projecte de pavimentar una plaça, sinó que era un projecte de continuïtat d’un punt històric, que venia d’uns recs que confluïen a la plaça i donen a una riera que va al Manol i que, a la llarga, l’hem de convertir en un passeig de natura.

I al bagul dels mals records hi posa alguna cosa?

No, però sempre penses que ho fas pel bé de tots i sempre hi ha algú que no ho veu bé i critica. Més enllà de coses d’aquestes, s’ha valorat tota l’acció d’aquest Ajuntament. A escala personal, vaig tenir un trasbals de salut, amb un infart patit que em va comportar una operació molt dura.

" Estimo el poble i crec que puc aportar alguna cosa. Va ser l’únic plantejament que em va fer decidir dedicar-me a la política"

Dins del vostre entorn, Lladó queda dins del debat de les energies renovables. Quina anàlisi en fa?

És una problemàtica més complexa del que la gent es pensa perquè no és un blanc i negre, sinó que, a vegades, hem de buscar solucions. Sabem que som deficitaris en aquesta energia. Per això nosaltres vam apostar, des d’un principi, per fer unitats energètiques, que ja estan funcionant i que ampliarem per donar més servei a privats. Però no pensem que siguin bons aquests macroparcs, que no són solucions del territori, sinó que són guanys només per al gran capital. Pensem que no s’ha fet una política de territori i això es nota perquè anem a batzegades. Ha de ser un problema molt més estudiat. Falta una planificació claríssima com a país. Nosaltres donem suport a tota la iniciativa que s’ha fet des de Navata.

A aquest mandat, li queden tres anys. Què queda per fer?

Crec que encara queden més coses per fer. No pararia de fer coses, i per això valia la pena posar uns límits. Hem de continuar treballant pel tema de l’aigua perquè no està resolt del tot. Hem d’intentar fer una via verda a la zona del rec per millorar la qualitat de vida dels ciutadans amb millores bàsicament d’entorn. Que un tingui la sensació que està vivint en un entorn amable. A Lladó, tenim la sort de tenir cobertes totes les necessitats bàsiques i això permet que la gent no hagi de sortir a fora del poble.

Després de tants anys a l’arqueologia, s’imaginava fer un canvi com aquest?

De fet, no m’ho havia plantejat mai. Havia estat moltes coses a la societat civil, però, directament a la política, no. Quan m’ho van plantejar, vaig dir: per què no! Estimo el poble i crec que puc aportar alguna cosa. Va ser l’únic plantejament que em va fer decidir a fer això. T’estàs dedicant tota la vida a estudiar societats del passat, però també està bé contribuir a dedicar-te al present. No és contradictori deixar un llegat que, un dia, també serà arqueologia.

Jordi Puig i Quim Tremoleda, alcalde i exalcalde de Lladó. / M.T.