Investiguen un veí de Llançà per estafar una bodega de Valladolid

La Guàrdia Civil de Valladolid investiga una persona de 44 anys i resident a Llançà per un delicte d’estafa i blanqueig de capitals sobre un celler ubicat a la localitat de Peñafiel a qui haurien estafat 8000 euros.

La investigació es porta a terme en el marc de l’operació "Corkeda", que va començar el març del 2024 quan el gerent responsable d’un celler ubicat a Peñafiel va denunciar ser víctima del delicte d’estafa fent servir per fer-ho el modus operandi Business Email Compromise (BEC). Va assenyalar que l’empresa mantenia comunicació via correu electrònic amb una empresa proveïdora, dedicada a l’elaboració i subministrament de suros utilitzats per a l’embotellament, i aquesta comunicació havia estat interceptada pels suposats autors de l’estafa, que modificaven i alteraven les dades de l’acord. Alhora, el denunciant va indicar que també canviaven la manera de procedir per a l’abonament del treball contractat, modificant amb això la factura emissora, segons ha assenyalat la Guàrdia Civil. L’empresa afectada es va adonar que havia estat víctima d’una estafa després de fer el pagament mitjançant transferència i tornar a entaular contacte amb l’empresa proveïdora. La investigació va permetre bloquejar preventivament el compte bancari on es va ingressar l’import estafat.

També es va procedir a l’anàlisi d’aquest compte i es va veure l’entrada de nous dipòsits en aquest compte corrent, diners procedents d’estafes a vuit víctimes més.

Diners blanquejats

Al llarg de les investigacions, s’ha pogut determinar que la major part dels diners són blanquejats i que s’utilitzaven, majoritàriament, per fer inversions en criptomonedes a través d’una coneguda plataforma, la qual comparteix titularitat amb el mateix compte intervingut, del qual es continuen gestions de recerca.

Finalment, es va procedir a la investigació del presumpte autor dels fets a la localitat de Llançà, en col·laboració amb la Guàrdia Civil de Girona, i es va aconseguir mitjançant l’auxili judicial sol·licitat, a la retrocessió dels diners estafats al compte del denunciant, que va recuperar un import de 8.020,77 euros que ara serà tornat al seu propietari legítim.

La Guàrdia Civil de Valladolid, va instruir les corresponents diligències, que han estat posades a disposició del Jutjat d’Instrucció número dos de Valladolid.

La Guàrdia Civil ha advertit que els atacs BEC fa anys que s’expandeixen per Espanya, indiscriminadament, afectant empreses i particulars de tota mena aconseguint enganyar empreses a través del correu electrònic.