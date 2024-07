El govern de Vilafant nega que calgui cap pla de seguretat

El ple extraordinari del mes de juliol de l’Ajuntament de Vilafant va servir, dimarts de la setmana passada, per fer balanç de la feina feta per les regidories del govern municipal. El regidor de Seguretat Ciutadana, Francesc Gaspar (Junts), va respondre a una de les preguntes dels grups de l’oposició (ERC i SOM) que "a Vilafant, no li cal un pla de seguretat".

Aquesta va ser una sessió que, des de l’equip de govern, van aprofitar per reforçar l’explicació de tot el que s’ha anat fent al llarg d’aquest any, malgrat que, tal com va remarcar l’alcaldessa, Montse de la Llave, "dia a dia, es fa difusió de l’acció de govern i ens ha sobtat que ens hagin demanat aquest ple extraordinari, ja que, d’aquí a tretze dies tenim sessió ordinària en la qual els regidors tenen l’oportunitat de fer preguntes i demanar tota la informació".

L’equip de govern creia que les arques municipals es podien estalviar el cost d’aquest ple i per aquest motiu els set regidors que formen l’equip de govern renunciaran a la remuneració d’aquesta sessió. Àrea per àrea, cada regidor va explicar les diferents accions que s’han realitzat al llarg d’aquest primer any. L’alcaldessa va aprofitar aquest ple per demanar una oposició constructiva que permeti a tots els regidors, tant de govern com de l’oposició, treballar pel poble, que és la voluntat dels 13 càrrecs electes de la corporació. "Com a alcaldessa, el meu compromís és vetllar per Vilafant i pels seus veïns i veïnes i aquesta manera de fer, des de l’oposició, no m’agrada, fer servir mètodes per enxerinar i fer desconfiar de l’equip de govern, per mi, no és una oposició que miri i vetlli pel bé dels ciutadans de Vilafant, sinó tot el contrari, és una oposició ressentida i, només, amb una fita, mirar per si mateixos i insistir en el fet que la prioritat d’aquest ple sigui a porta oberta i retransmès per Ràdio Vilafant".

En aquest primer any de mandat, s’ha apostat per analitzar les necessitats tant a escala interna com externa. En via pública, s’ha posat fil a l’agulla en projectes d’asfaltatge com, per exemple, el pla per a la millora de voreres. També han arrencat noves iniciatives per tal de dinamitzar el municipi en diferents moments de l’any, com l’hora del conte, el bosc dels tions, la fira de la cervesa o la fira d’emergències, entre altres. També s’han posat en marxa, un nou mecanisme de comunicació amb la ciutadania que volen facilitar la relació entre institució i veïns a través del telèfon mòbil. Per fomentar la participació ciutadana, també s’ha treballat en la redacció del reglament de participació ciutadana de Vilafant que s’ha d’aprovar en el pròxim ple.