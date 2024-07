Denuncien penalment el conductor begut que va estavellar el seu cotxe contra un fanal a Empuriabrava

La Policia Local de Castelló d'Empúries ha denunciat penalment un conductor begut que va estavellar el seu cotxe contra un fanal que es troba al mig d'una rotonda a Empuriabrava, com va avançar EMPORDÀ. Els fets van passar quan faltaven pocs minuts per la mitjanit de dissabte, quan el conductor del turisme es va enfilar a la rotonda i va acabar impactant contra la farola, que va acabar mig tombada. Van ser els mateixos testimonis els qui van posar unes cadires d'un bar proper a mode de cons, per tal d'evitar que els altres vehicles poguessin circular amb normalitat. Un cop va arribar la Policia Local va delimitar i assegurar la zona i va assegurar-se que el conductor no hagués quedat ferit.

Els agents van fer la prova d'alcoholèmia, que va donar positiu. En concret, l'home va donar 0,97 mil·ligrams per litre de sang, gairebé quatre vegades més del permès, fixat a 0,25. Per això, els agents van denunciar penalment el conductor per un delicte contra la seguretat del trànsit. Ara està a l'espera que el jutge el cridi a declarar.