Crema completament una barraca a Cantallops

Els Bombers de la Generalitat van apagar el vespre de divendres un incendi declarat en una barraca a Cantallops. Els fets van tenir lloc a les 20.58 hores a una estructura situada prop del recinte megalític de Mas Baleta. L'estructura cremada estava feta de fibra, i ha quedat completament cremada.

Tot i estar situada prop de massa forestal, el cos d'emergències ha impedit que les flames hi arribessin.

Les tasques d'extinció van allargar-se prop de dues hores en un foc on consta un afectat lleu per una cremada. Al succés hi han treballat onze dotacions.