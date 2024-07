Els traficants de drogues compren armes de guerra per protegir la marihuana a l'Empordà

L’11 de juny, una operació conjunta dels Mossos d’Esquadra i el Servei de Vigilància Duanera de l’Agència Tributària va permetre desmantellar la xarxa criminal més important que introduïa haixix a Catalunya amb narcollanxes. Es van produir prop de 40 detencions i es van intervenir 18 tones de droga en una actuació policial que, per primera vegada, va descobrir l’aliança entre una banda criminal especialitzada en el tràfic d’haixix assentada al sud d’Espanya i una altra a Catalunya que desembarcava l’haixix i el distribuïa cap a Europa.

Però aquesta no és la principal característica descoberta pels investigadors. Els agents van alertar de la quantitat de munició localitzada en dos desembarcaments, a la cala Culip (Cadaqués) i a la cala Giverola (Tossa de Mar), que correspondrien a tres armes de foc diferents. Segons la policia, els membres del grup anaven preparats per evitar intents de robatori de la droga: el que en argot criminal es denomina bolcada.

En les operacions d’entrada i registre d’aquests grups, els agents van intervenir cinc armes de foc, dues d’elles de guerra amb munició, una escopeta tàctica del calibre 12 i dues pistoles. A més, la policia va identificar per primera vegada en aquesta mena d’organitzacions criminals un grup de persones que donaven cobertura de seguretat en els desembarcaments de la droga a la platja i el posterior trasllat a magatzems. Es tracta de tiradors armats amb fusells i subfusells que s’encarreguen d’evitar el robatori d’haixix.

De fet, els agents van poder identificar cinc sospitosos de treballar en la seguretat d’aquestes bandes. Dos van ser detinguts l’octubre del 2023 a Girona quan presumptament tornaven de custodiar un trasllat de droga i portaven dos fusells d’assalt amb munició al maleter del vehicle de lloguer on viatjaven al ser arrestats.

Element de dissuasió

Fonts dels Mossos assenyalen que l’operació contra aquesta xarxa és un exemple clar de l’augment de la violència en els grups organitzats, no només per l’ús d’armes de guerra, sinó també per la presència de grups específics que s’encarreguen de la seguretat durant el desembarcament i trasllat. Tant l’augment del tràfic d’haixix com el de marihuana, que té més plantacions i distribució cap a Europa, ha provocat un increment de la delinqüència armada amb escopetes i subfusells que compren en el mercat negre per uns 500 euros.

Algunes d’aquestes armes són obsoletes, segons els investigadors, però serveixen per dissuadir altres narcos per intentar robar la droga. De fet, han aparegut grups criminals que intenten robar haixix o marihuana plantada en naus industrials o zones naturals. Per aquest motiu els narcos inverteixen més en seguretat.

En aquest sentit, algunes organitzacions vinculades a màfies estrangeres, com l’holandesa, utilitzen xalets de luxe en urbanitzacions aïllades o amb vigilància privada per establir plantacions i les doten d’elements domòtics, amb càmeres i sensors, tant per cuidar la marihuana com per a tasques de vigilància. Altres màfies pròximes als albanesos solen deixar "jardiners" que exerceixen de vigilants, mentre que bandes italianes arriben a acords amb grups locals perquè els brindin protecció.

Bandes cada cop més violentes

Segons la policia catalana, les bandes que trafiquen amb haixix són cada vegada més violentes. L’any passat es van registrar 15 incidents amb armes de foc relacionats amb aquests narcos: el 2022 en van ser sis. En concret, el 2023 hi va haver vuit narcoassalts, quatre homicidis i un intent d’assassinat. També es van registrar diverses agressions i amenaces en casos què la policia va trobar una arma de foc.

Des dels Mossos s’alerta que alguns traficants han fet el salt cap a les armes de guerra, que comporten un gran risc per a la població. És el cas de Guillermo C.H., que va matar dues persones al barri de la Font de la Pólvora de Girona per la revetlla de Sant Joan. Després d’una discussió entre clans gitanos, va treure un subfusell AK-47 i va disparar enmig del carrer, un atac que va provocar dos morts i diversos ferits. Va haver de fugir de Catalunya, perseguit per la policia i pel clan al qual pertanyien els morts. Durant la fuga es va desfer del cotxe i de l’arma.

Els Mossos rastregen l’origen del subfusell que va fer servir el sospitós. Tot i que està ben clar que va ser adquirir en el mercat negre, s’està indagant si la va aconseguir a més d’altres pistoles o escopetes per provar-les disparant trets a l’aire en zones pròximes a casa seva –ja que és aficionat a les armes– o si es tracta d’un possible pagament d’un altre grup criminal a canvi de marihuana.

En aquest sentit, la policia ha detectat bandes locals de narcos que canvien cànnabis per armes a màfies estrangeres. D’aquesta manera entren clandestinament a Catalunya un nombre creixent de pistoles, escopetes i subfusells. També hi ha grups d’origen estranger que arriben amb el seu propi armament, des de rifles fins a granades de mà, quan s’instal·len aquí per gestionar plantacions de marihuana.

Més armes i robatoris

El 2023, els Mossos van intervenir 1.171 armes de foc a Catalunya, un 28% més respecte al 2022. La majoria, tot s’ha de dir, no tenen relació amb qüestions criminals, sinó administratives. Tot i així, sí que han augmentat un 15% les confiscacions d’armes vinculades a delictes, principalment robatoris violents. Fonts policials, no obstant, remarquen que és poc habitual que s’acabin utilitzant en un delicte, ja que sobretot s’utilitzen per intimidar.

Els agents també han trobat armes de guerra amagades dins els maleters de cotxes abandonats abans de creuar-se amb un control policial o també enterrades en rases d’obres de construcció de vivendes o de reformes, com els dos subfusells AK-47 i els carregadors amb munició que es van trobar a l’excavar un mur a Castell d’Aro, embolicats en roba i amb cinta americana. Els investigadors creuen que es van poder utilitzar en alguna bolcada per robar droga o en una venjança.

Per millorar la identificació de totes aquestes armes, tenint en compte l’increment de la criminalitat per narcotràfic, els Mossos han adquirit equipament de nova generació de balística que els permet poder analitzar la trajectòria d’una bala, les restes d’un tret a la mà d’un sospitós i les empremtes en l’escenari d’un crim.

Queixes sindicals

No obstant això, els sindicats policials expliquen a aquest diari que els agents se senten cada vegada més desprotegits davant l’augment de la violència per part dels narcos: consideren que el risc al carrer ha augmentat ara que disposen d’armes de guerra. "És com enviar-nos a patrullar amb pistoles de joguina quan els altres tenen metralletes", assenyalen des de SAP-Fepol.

En aquest sentit, els sindicats dels Mossos lamenten que els agents només disposen d’armilles antibales que estan preparades per protegir de munició de menor calibre i de petits escuts que només porten les forces d’intervenció. Denuncien que no se’ls ofereix formació per actuar en cas de sorprendre narcos en un desembarcament d’haixix o transportant marihuana, ja que en aquest cas podrien rebre ràfegues de trets de subfusells o de rifles.

El sindicat Uspac també reclama més agents per a la prevenció al carrer. Fa uns mesos, a Dosrius (Maresme), agents dels ARRO van rebre diversos trets quan estaven a punt de desmantellar una plantació de marihuana. Per aquesta raó, des d’Uspac insisteixen que s’ha de preparar millor els agents no només per actuar davant aquesta violència, sinó també en primers auxilis, com fer torniquets. També reclamen poder dotar els vehicles de farmacioles d’emergència que actualment es paguen els propis agents.

