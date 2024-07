Detenen un camioner begut que circulava per l'N-II a l'Alt Empordà multiplicant per vuit la taxa d'alcoholèmia

Els Mossos d'Esquadra han detingut un camioner begut que circulava per l'N-II a l'Alt Empordà multiplicant per vuit la taxa d'alcoholèmia. Els fets van tenir lloc ara fa uns dies. El camioner, que havia fet parada en un pàrquing de Llers, va anar a buscar el tràiler de nit per tornar a fer carretera. Anava visiblement begut, i el vigilant de seguretat de l'aparcament va intentar frenar-lo però no li va fer cas. L'home va agafar l'N-II i va conduir borratxo durant uns quilòmetres, fins que els Mossos -que havien estat alertats- el van localitzar i el van poder aturar. Quan li van fer la prova, l'etilòmetre va donar un resultat d'1,26 mg/l d'aire expirat (en el cas dels conductors professionals, el màxim permès són 0,15).

Per això, els Mossos d'Esquadra el van detenir per un delicte contra la seguretat del trànsit per conduir begut.