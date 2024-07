Un cotxe entra dins d'una rotonda i s'encasta contra un fanal a Empuriabrava

Aquesta matinada de diumenge un cotxe ha entrat, probablement per excés de velocitat, a l'interior d'una rotonda del passeig Marítim d'Empuriabrava i s'ha encastat contra el fanal que hi havia al mig per il·luminar el giratori.

Els Bombers han rebut l'avís quan passava mitja hora de la mitjanit. El conductor n'ha sortit il·lès. Els bombers han assegurat la zona tallant l'electricitat i han partit el fanal per desenganxar i retirar el vehicle.