L’alcalde Masquef i el bonisme

Després d’una llarga becaina, Figueres va alçant el cap a poc a poc. Si hi ajudessin el comerç i la restauració, singularment aquells empresaris que ja tenen pagada la hipoteca del seu local o que l’ han rebut per herència, aniria més ràpid. Perquè la distinció, com a la meva ciutat nadiua, Sant Feliu de Guíxols, respecte de Platja d’Aro, a la dècada dels setanta del segle passat, es troba en que quan arriba la festa local o simplement un pont, els primers tancaven per tradició mentre que el segons, els nous emprenedors, els tenen oberts. Així m’ho vaig trobar a Figueres el dia de sant Pere. Els primers, els «sense hipoteca» o «sense lloguer», són crítics respecte de tot i de tothom, i, si em permeten, uns ploraners, sense adonar-se que La Jonquera els té sota OPA hostil per pencaires; els segons, els que han de pagar la hipoteca o el lloguer del local a finals de mes, no arriben als xinesos ni als paquistanesos en matèria de treballar, però s’hi apropen, conscients de que Figueres és una ciutat turística. Que Figueres comenci a recuperar els passos perduts en el passat és obra i gràcia del seu alcalde, Jordi Masquef, i del govern municipal que encapçala, de Junts per Catalunya. Tanmateix, també ho hauria de ser obra del seu teixit econòmic.

Dit això, l’alcalde Masquef, ha marcat distàncies respecte del de Girona, en Lluc Salellas, un cupaire membre de la burgesia local que si és alcalde, tot i havent guanyat el PSC amb Sílvia Paneque al capdavant, és pel suport surrealista dels dos partits que sí són burgesos de debò: JxCat (Gemma Geis) i ERC (Joaquim Ayats). Ho ha fet, en Jordi Masquef, parlant clar, com acostumats ens té, i amb dos missatges: «Hem d’acabar amb el bonisme» i «La llei ha de ser igual per a tothom». Cap d’ells són nous en el pensament sensat i equilibrat de l’alcalde de Figueres. Ja ho va dir respecte de la problemàtica dels immigrats. No poden viure de parar la ma i, afegeixo, de tenir l’esquena dreta. Alguns, els de sempre, l’esquerra que esquerra mai no ho ha estat, els d’ERC, i bona part dels socialistes, segueixen a Jean-Jacques Rousseau i la seva teoria de que l’home és bo per naturalesa, però la societat el torna malvat, endemés dels podemites i dels comunistes que somien en fer desaparèixer qualsevol llei punitiva excepció feta de les relatives a pagar impostos i viure ells en contradicció permanent respecte dels seus discursos. Vegis, per exemple, Pablo Iglesias i Irene Montero, i la seva mansió de Galapagar, emplaçat prop del parc natural de la conca alta del Guadarrama, de dos-cents seixanta metres quadrats de res. Vaja, com si fos una habitatge social.

