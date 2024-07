Figueres té 276 edificis amb teulades d'amiant pendents de retirar

Figueres té 276 cobertes d’amiant en propietats a la ciutat, algunes en equipaments municipals, segons el cens fet públic per la Generalitat. Es tracta d’uralita, un material compost de ciment i amiant, contaminant i actualment prohibit que s’ha d’anar retirant. ERC insta al govern de Figueres a impulsar un pla per intentar facilitar ajudes econòmiques per retirar-lo i informar a la ciutadania. L’alcalde, Jordi Masquef, planteja la possibilitat de notificar-ho a tots els afectats. Pel que fa als equipaments municipals està previst anar-lo retirant.

A les comarques gironines són 18.076 les teulades amb un pes aproximat de 102.000 tones que contenen el material.

El 2023 el Govern de la Generalitat va aprovar el Pla nacional per a l’erradicació de l’amiant a Catalunya 2023-2032.

D’aquesta manera, l’executiu català prenia com a referència les recomanacions de la Unió Europea de retirar aquest material en tots els edificis públics abans del 2028 i en el conjunt del territori abans del 2032.

L’amiant no es pot comercialitzar a l’Estat espanyol des del 2002, però segons alguns estudis encara quedarien 4 milions de tones d’amiant a Catalunya.

La regidora d’ERC, Agnès Lladó va posar de manifest al ple ordinari que «el material és cancerigen i prohibit des de fa més de vint anys», però «encara està molt present a la majoria de ciutats i pobles». Va demanar al govern figuerenc si hi ha un pla per instar a aquesta retirada i per facilitar si és possible, ajudes econòmiques...

La regidora d’Urbanisme, Núria Bartrolich, va explicar que seguint les actuacions que s’estan portant a terme des de l’executiu català, es va traslladar a la Generalitat el document tant d’equipaments municipals com de propietats privades. I en total el cens del govern català estableix que són 276 les propietats amb amiant. En aquest moment, va dir Bartrolich, «estem veient que hi ha particulars que ja estan presentant projectes» per tal de retirar-lo. Normalment són antigues construccions agrícoles, va dir.

Als equipaments municipals s’aniran retirant i estaran amatents a les subvencions que puguin convocar-se i que pugui aprofitar la ciutadania, va afegir. L’alcalde, Jordi Masquef, va apuntar que retirar el material que és «altament tòxic no és precisament econòmic», però de moment el govern no té cap línia d’ajudes.

Per Lladó, al marge de les possibles subvencions, és important donar informació a la ciutadania i, per tant, un pla de comunicació. Va instar el govern a portar a terme una campanya de difusió i alhora estudiar la possibilitat de subvencionar de part del cost dels treballs de retirada.

L’alcalde va recollir el prec i va avançar que «ara que disposem d’arquitecte de disciplina urbanística» es podria notificar a tots els propietaris.

Pa nacional d'erradicació

El Pla nacional per a l’erradicació de l’amiant a Catalunya s’organitza en quatre grans blocs: la identificació i localització de l’amiant, les actuacions per retirar-lo, la prevenció dels efectes sobre la salut i l’impuls d’un nou marc normatiu català i estatal que permeti assolir els objectius previstos. A hores que s’impulsava es van anar portant a terme moltes actuacions rellevants. Es va encarregar a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) la detecció de les cobertes amb fibrociment de tot el territori. També es va fomentar el Fons per a l’erradicació de l’amiant i dels materials que contenen amiant (MCA), per tal de donar continuïtat als ajuts que atorga regularment la Generalitat de Catalunya per fomentar la retirada de l’amiant.

L’amiant és un mineral que està compost de fibres molt resistents a la fricció, als productes químics i a la calor, i que es troba de manera abundant a la natura. Entre els anys 50 i 90 es va fer servir en grans quantitats en materials com el fibrociment (ciment al qual se li afegien fibres d’amiant), que tenia molt bones propietats aïllants i de durabilitat a un baix cost. També es coneix com a «uralita», ja que era el principal nom comercial.