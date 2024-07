Colera ofereix aquest estiu servei de bany adaptat a la platja

Aquesta temporada d’estiu 2024 comença amb una novetat important a la platja de Colera, ja que disposarà d’una cadira amfíbia per a totes aquelles persones amb mobilitat reduïda. Durant l’hivern i arran d’algunes peticions, el consistori va començar les gestions necessàries amb la Creu Roja per concretar un conveni que ajudés a donar resposta a les necessitats de la nostra població.

La regidora de l’ajuntament Glòria Yañez explica que «dins d’aquest conveni s’hi veuen reflectides accions per cobrir les necessitats bàsiques de suport a les persones del nostre municipi: elements per facilitar la vida quotidiana, ajuda en desplaçaments, acompanyament, ajuda alimentària... I a més l’ajuda al bany a les platges de Colera gràcies a la compra d’una cadira amfíbia i a la gestió per part dels membres de la Creu Roja amb altres materials de suport». Es tractava d’una assignatura pendent que beneficiarà com a mínim a cinc habitants del municipi amb problemes per accedir a les platges.

Signatura del conveni entre l'Ajuntament de Colera i Creu Roja. / Empordà

Platja de les Barques

Així doncs, per aquest estiu s’ha habilitat una zona a la platja de les Barques on amb l’ajuda del personal de Creu Roja les persones que ho necessiten podran fer servir algun suport d’ajuda al bany, sigui cadira amfíbia, crosses amfíbies o armilles. «La Creu Roja s’encarrega de gestionar amb els usuaris els dies de bany i d’acompanyar-los en tot moment. Si algú està interessat es pot posar en contacte amb l’Ajuntament de Colera per iniciar la tramitació d’ús» recalca la regidora.

Des de l’Ajuntament també han volgut fer agraïment al Club Nàutic de Colera per la cessió dels espais necessaris per a facilitar el trasllat i la guarda dels materials. «Esperem i desitgem que totes les persones que vinguin a gaudir de les nostres platges puguin fer-ho sense dificultats» recalquen des de l’Ajuntament. A través del conveni amb Creu Roja, l’Ajuntament pretén millorar entre altres aspectes l’atenció a les persones grans del poble i a les seves famílies com ara el servei de préstec o donació de material, com caminadors, cadires de rodes, entre altres». L’alcalde Lluís Bosch conclou que «sempre hi ha mancances i el nostre objectiu és millorar-les».