L’allau de parcs solars centrarà el proper consell d’alcaldies de l'Alt Empordà

El darrer ple ordinari del Consell Comarcal de l'Alt Empordà de la setmana passada tenia previst debatre sobre els parcs solars projectats a la comarca i una quinzena de persones de la Plataforma veïnal contra els Macroparcs hi van assistir. Es va presentar una moció del grup comarcal d’Esquerra Republicana (ERC), referent a la construcció del parc solar de Santa Llogaia, de la qual no se’n va votar la urgència, perquè és previst tractar-lo al pròxim consell d’alcaldies amb la presència de representants d’acció climàtica. La plataforma va ser molt crítica amb aquesta actitud. "Els grups presents al Consell són conscients de la mobilització que s’ha engegat a Navata, amb el concurs inestimable d’altres pobles de la comarca", assegurava el col·lectiu en un manifest posterior al ple.

Només es discutia si era un tema a tractar amb urgència o no. ERC i la resta de grups sumaven setze vots, mentre que els grups de Junts i del PSC, que formen l’equip de govern, en van sumar disset, un més.

"Recriminacions i batusses a part, el Consell sembla que ha funcionat més per tacticisme (el canvi de vot del PSC) que no pas com a representants dels ciutadans dels pobles", argumentava la plataforma, segons la qual és "interessant l’argumentari del grup de Junts", perquè el Consell Comarcal no té competències en afers de planificació energètica, cosa que correspon a "entitats superiors".

"Si bé el Consell Comarcal no és competent per a la decisió final, sí que en la tramitació de l’avaluació ambiental se li va demanar informe (i podia i havia d’haver defensat el sol agrícola, les directrius del paisatge... etc ). I no va dir res de res", argumentava el col·lectiu, el qual entén com a "xocant que qui defensés aquest criteri fos l’alcalde de Capmany que, quan es va plantejar la possibilitat de fer un parc eòlic al seu terme municipal, va demanar el suport dels pobles de la comarca, que es van mobilitzar de manera solidària".

"No es demanava cap acció executiva, es demanava, només, el posicionament dels ajuntaments, dels representants dels pobles, respecte d’una mega-instal·lació que no només afecta el terme de Navata sinó que ho fa també a altres pobles i veïnatges", remarcava la plataforma, que segueix fent reunions als municipis afectats per l’allau de parcs solars, que han sortit de la comarca i es traslladen cap al Pla de l’Estany.