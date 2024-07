L’oposició de Vilafant considera que el govern actua "per inèrcia i sense projecte" i desprestigia la seva feina

“L’equip de govern de Vilafant segueix actuant per inèrcia i sense projecte”. Aquesta és la contundent conclusió que han extret ERC Vilafant i Som Vilafant, després del ple extraordinari celebrat el dimecres a petició dels dos principals grups a l’oposició i que només comptava amb un únic punt a l’ordre del dia: passar comptes del primer any de mandat municipal.

Des dels dos grups lamenten que el que hagués pogut ser una bona ocasió per l’equip de govern de donar explicacions a la ciutadania, hagi quedat en un intent de desprestigiar la feina de l’oposició i menysprear la tasca que es fa. En aquest sentit, l'alcaldessa Montse de la Llave va demanar una "oposició constructiva que no miri per si mateixa sinó pel bé dels ciutadans".

“L'alcaldessa va ordenar el ple de manera que va ser molt difícil que pogués haver-hi un cert debat per tractar els diferents àmbits de gestió municipal”, explica el portaveu d’ERC Vilafant, Sergi Palomeras. “Els regidors i regidores de l'equip de govern es van limitar a explicar accions bàsiques que s’han anat fent, projectes que portaven a programa electoral i que encara no hi ha cap indici que es tiraran endavant o, senzillament, a llegir reglaments i documents que ja s'havien aprovat en legislatures anteriors”, afegeix.

En la mateixa línia s’ha pronunciat el portaveu de SOM Vilafant, Kiko Marín: “El que esperem és que tot el que se’ns ha dit i el que han llegit passi de teoria a pràctica i que els veïns i veïnes ho puguin percebre”. Afegeix que “l’actual equip de govern es limita a viure de la inèrcia de la darrera legislatura”.

Ambdós grups van decidir sol·licitar la celebració d’aquest ple arran de les nombroses peticions per part de veïns i veïnes davant l’evident paràlisi que està vivint el municipi. Malgrat que l’alcaldessa es va comprometre a fer públic el Pla d’Acció Municipal a principi de legislatura, després d’un any de mandat encara no s’ha fet públic.