MAPA | Les millors platges de l'Empordà per anar amb el teu gos

La calor i les altes temperatures afecten la nostra vida quotidiana, impedint descansar amb normalitat i, de vegades, provocant problemes més grans, com lipotímies o síncopes, deshidratacions o, simplement, cansament extrem i sudoració excessiva.

Els animals també pateixen les inclemències del sol i la calor de l'estiu. Els gossos, per exemple, poden patir cops de calor, sobretot "els braquicèfals [és a dir, els que tenen els cranis més amples] com els buldogs, els bòxers i, principalment, els carlins", explica Gloria Cerviño, responsable del servei d'hospitalització de l'Hospital Veterinari Puchol. "Això és perquè, per si mateix, aquestes races tenen més dificultat per respirar", aclareix la veterinària.

També si el gos és un cadell —perquè són més moguts i tenen menys defenses— o és un animal gran, té els cabells negres o llargs o té sobrepès estarà més exposat a passar calor i poder patir un cop de calor.

Evitar el cop de calor

Per evitar-ho i intentar que el gos no passi massa calor, convé seguir les recomanacions que cada any fan les autoritats per a nens i gent gran: beure molta aigua, no exposar-se al sol a les hores centrals del dia -en el cas dels gossos, no fer passejades llargues entre les 14 i les 16 hores-, proporcionar-li ombra, ventar-li si se'l veu panteixant o esbufegant en excés... i portar-lo a una platja, si és possible.

Però no totes les platges admeten gossos durant la temporada de bany. Encara més, a la immensa majoria no es permeten.

L'ús de les platges ve contemplat a la Llei de Costes (Llei 22/1988, de 28 de juliol, modificada des de 2013 per la Llei 2/2013, de 29 de maig), una normativa que regula la protecció, conservació i utilització del litoral de manera general.

Autonomies o ajuntaments

Aquesta normativa estableix que són les comunitats autònomes o els ajuntaments els encarregats de mantenir les condicions de neteja i salubritat de les zones de bany, així com de col·locar els cartells informatius amb les característiques, infraestructures i mesures de seguretat d'aquestes, com l'entrada de gossos, que és la més habitual.

Les raons són òbvies: en general, les platges solen abarrotar-se a l'estiu i un gos sempre pot molestar si es posa a bordar, xipollejar a l'aigua o furgar a la sorra. A més de qüestions higièniques, ja que els gossos poden tenir puces i paparres que poden quedar a la sorra -i passar als humans-, a més que expulsen orins i excrements.

Platges aptes per a gossos

Platja de les Barques ( Colera ) . D'uns 130 metres de llargada, és la platja central del poble i té una zona delimitada per a gossos.

. D'uns 130 metres de llargada, és la platja central del poble i té una zona delimitada per a gossos. Platja de Sant Jordi ( Llançà ) . Petita platja de roca, sorra i pedres. Sense restriccions horàries per a gossos.

. Petita platja de roca, sorra i pedres. Sense restriccions horàries per a gossos. Platges de Port de la Vall i platja de la Ribera (Port de la Selva) . Tampoc no tenen restriccions horàries.

. Tampoc no tenen restriccions horàries. Platja de La Rubina (Empuriabrava) va ser la primera platja d'Espanya on es va permetre l'entrada de gossos. És una platja de sorra fina i aigua cristal·lina amb moderat onatge amb un tros -el que limita amb la localitat de Roses- on els gossos poden anar solts.

va ser la primera platja d'Espanya on es va permetre l'entrada de gossos. És una platja de sorra fina i aigua cristal·lina amb moderat onatge amb un tros -el que limita amb la localitat de Roses- on els gossos poden anar solts. Platja del Rec del Molí ( l'Escala ) . La meitat dels 370 metres d'aquesta platja és habilitada (i delimitada) per als gossos.

. La meitat dels 370 metres d'aquesta platja és habilitada (i delimitada) per als gossos. Platja dels Griells- l'Estartit (Torroella de Montgrí) . Davant del càmping El Molino -que, per descomptat, és pet-friendly- té un tram obert d'uns 600 metres per als gossos sense limitació horària.

. Davant del càmping El Molino -que, per descomptat, és pet-friendly- té un tram obert d'uns 600 metres per als gossos sense limitació horària. Platja Pere Grau (Palamós) . Amb una longitud de només 15 metres, és un espai obert als gossos durant tot l'any des del 2021. Fora de la temporada de bany també es pot anar amb gossos a la Platja Gran de Palamós.

. Amb una longitud de només 15 metres, és un espai obert als gossos durant tot l'any des del 2021. Fora de la temporada de bany també es pot anar amb gossos a la Platja Gran de Palamós. Cala del Niu (Sant Feliu de Guíxols). Una de les darreres incorporacions a les platges 'dog-friendly', és també una de les més petites. Situada entre la cala Maset i la cala del Cranc, a tocar de la platja de Sant Pol, permet un màxim de cinc gossos.

Més oferta

Cada cop són més les platges on pots passejar amb el teu gos —això sí, algunes amb limitacions— i, el que és més important, cada vegada són més les platges que tenen un espai habilitat per a ells.

Si vius a Catalunya o estiueges en aquesta comunitat, convé que sàpigues que és la zona on es va habilitar la primera platja canina —la platja de La Rubina, a Empuriabrava—, de manera que l'oferta de platges on pots portar al teu gos és extensa.

De setembre a maig

Fora de temporada -és a dir, de finals de setembre a principis de maig- en teoria es pot anar a qualsevol platja i en qualsevol moment amb un gos, encara que no hi ha una normativa general, ja que a Catalunya, com s'ha esmentat anteriorment, són els ajuntaments els encarregats de regular la normativa per a les platges.

I sempre complint unes normes bàsiques, que solen ser les mateixes que imperen quan surts amb ell a passejar pel carrer: recollir i netejar correctament les seves deposicions, portar la cartilla amb les vacunacions actualitzada, que tingui posat el microxip, que un adult el controli i, si és una raça considerada GPP, també ha d'anar amb morrió i corretja.