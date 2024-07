La Guàrdia Urbana de Figueres tanca el 2023 amb 961 denúncies per incivisme i la detenció de 213 persones

El castell de Sant Ferran de Figueres ha acollit aquest dijous el Dia de la Guàrdia Urbana, en un acte on s'ha fet 43 reconeixements i distincions als membres del cos i s'ha fet balanç de les actuacions.

Al llarg del 2023, la Guàrdia Urbana ha interposat un total de 503 denúncies per actes incívics i 458 per infraccions de la llei de protecció de la seguretat ciutadana. Al llarg de l'any passat, també es van fer 213 detencions; 63 denúncies en els 44 dispositius amb guia caní; 196 expedients de vehicles abandonats a la via pública; 355 denúncies per mal ús de la zona reservada a persones amb mobilitat reduïda; 875 denúncies en els controls amb el Servei Català del Trànsit i 868 proves d'alcoholèmia, amb 58 positius administratius i 67 de penals.

Durant l'acte, Masquef ha dit que el repte que té la ciutat -i que va entomar fa un any- és encara "ingent", però que el cos té una gran vocació de servei públic. Per això, els ha demanat no "defallir" malgrat tenir unes "lleis excessivament garantistes, que alimenten la multireincidència". També malgrat que "en alguns barris hi hagi hostilitat absoluta cap a la policia" i que "alguns es creguin amb impunitat".

En aquest sentit, ha dit que treballaran "de valent" perquè "la sensació d'impunitat amb la qual molts es creuen que poden actuar a la ciutat s'acabi". Entre les mesures, Masquef ha anunciat el 2025 serà l'any en què la ciutat es "blindarà" amb càmeres lectores de matrícules i de videovigilància. I que al llarg d'aquest 2024 s'aprovarà el reglament de treballs en benefici de la comunitat. "Perquè s'acabi d'una vegada amb la cantarella que alguns no paguen mai les sancions per incivisme", ha afegit.

Per la seva banda, el nou cap de la Guàrdia Urbana, Lluís Lupiáñez, ha dit que són conscient de la situació "estratègica" de Figueres i que té barris amb "especificitats" però que tenen "clar" que cal una tasca "constant, rigorosa i contundent, deixant de banda el bonisme". Amb tot, ha assegurat que intentaran combatre l'incivisme i la inseguretat amb la policia de proximitat. "Només hi ha un pas entre l'incivisme i la inseguretat", ha conclòs.

Distincions per actuacions especials

En l'àmbit de reconeixements, s'ha distingit 21 agents per la detenció, en diferents intervencions, de dos individus per temptativa d’homicidi amb apunyalament (tots dos amb ingrés a presó); pel rescat d’una dona d’avançada edat i desorientada de dins del seu domicili amb la cuina en flames; per la detenció del responsable de cinc focs a l’agost a diferents indrets de la ciutat (que també va ingressar a presó); per dues intervencions per delicte contra la salut pública i tinença il·lícita d’armes.

També, per la detenció 'in fraganti', quan s'estava a punt de perpetrat una agressió sexual, d’una persona que tenia retinguda a una noia en una habitació i que l’estava forçant; per la detenció feta per agents fora de servei d’una persona per violència domèstica, i per la detenció de la persona que va accedir a la gossera municipal agredint dos treballadors, causant lesions a gossos i a les instal·lacions.

En el marc de l'acte, també s’ha condecorat al president en funcions de l’Audiència de Girona, Adolfo Jesús García Morales, per "la seva incidència en la creació dels nous jutjats del partit judicial de l’Alt Empordà" i "per l’emparament i assessorament judicial que ha aportat als cossos policials actuants en el territori".

A més, també s’ha reconegut la tasca de l'excap de la Guàrdia Urbana, Josep Maria Riera, i s'han lliurat les següents distincions i reconeixements a agents de la Guàrdia Urbana: medalles al Mèrit en l’Exercici Professional (quatre de plata i sis de bronze); medalles a la constància (dues de plata i tres de bronze); tres medalles de bronze a la Seguretat Ciutadana i quatre guardons al Mèrit a la Seguretat Ciutadana.