Dos detinguts pel robatori d'un rellotge de luxe d'11.000 euros a Empuriabrava

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Roses, en col·laboració amb la Policia Local de Castelló d'Empúries han resolt el robatori d'un rellotge de luxe sostret a Empuriabrava i valorat amb uns 11.000 euros. Els fets van passar el 19 de maig pels volts de dos quarts de nou del vespre, quan va baixar del cotxe que havia estacionat a l'entrada de casa seva. L'endemà, l'home va denunciar el robatori amb violència i intimidació. Dos homes el van distreure demanant-li la localització d'un restaurant i mentre els donava indicacions el van colpejar i li van sostreure el rellotge del canell, provocant-li lesions lleus. Els lladres van marxar a peu amb el botí.

Fruit de la investigació la policia va saber que prèviament els autors havien estat vigilant a la víctima. L'havien detectada asseguda a la terrassa d’un bar, seguida amb cotxe i abordada a l’entrada de casa seva.

La investigació va concloure que en el robatori havien participat tres homes, dos que varen interactuar amb la víctima i un tercer que els esperava amb un vehicle per assegurar la fugida i dificultar la identificació.

Ordres de recerca i detenció

Les indagacions van donar fruit i una vegada identificats els lladres la unitat d’investigació va donar les ordres de recerca i detenció pels delictes de robatori amb violència, lesions i pertinença a grup criminal en considerar que els lladres actuaven conjuntament, de forma coordinada i organitzada amb la finalitat de cometre el delicte.

El dia 27 de juny la Guàrdia Urbana de Barcelona en va detenir un dels implicats, un noi de 19 anys, a la Rambla de la ciutat. L’endemà, els mossos van detenir a Sitges un altre dels implicats, un home de 38 anys.

Les detencions es van produir, en els dos casos, durant una identificació ordinària dels cossos policials. La investigació no es dona per finalitzada i queda pendent la detenció del tercer autor. Els arrestats, amb antecedents per fets similars, van passar a disposició dels jutjats en funcions de guàrdia dels partits judicials on van ser detinguts.