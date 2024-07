L'Escala obre aquest estiu un nou espai d'aparcament al centre

L'Ajuntament de l'Escala ha posat en servei aquest cap de setmana un espai d'aparcament al centre històric, una de les zones on es requereix estacionament, sobretot durant l'estiu. S'ha pogut disposar del solar després de l'enderroc de l'antic restaurant la Palmera. L'aparcament té capacitat per a 17 cotxes i sis motocicletes.

Igual que l'aparcament de Les Monges, situat a pocs metres, es tracta d'un espai regulat com a zona blava bonificada, en què els residents poden aparcar a un cost d'un euro al dia, mentre que la resta d'usuaris el poden utilitzar al preu de la zona blava normal (per hora d'ús).

L'Escala pateix de manca de places d'aparcament, sobretot durant els caps de setmana o la temporada turístic. Per això en els darrers anys s'han anat portant a terme iniciatives per ampliar les places.

Comprat a subhasta

L'Ajuntament va comprar l'antic restaurant a subhasta per 495.000 euros. L’establiment va funcionar durant molts anys al carrer la Torre en una finca de 1.500 metres quadrats amb 510 de planta. A l’interior hi havia una terrassa exterior amb jardí. Però el local, un dels emblemàtics de la població que va funcionar a ple rendiment durant dècades marcades pel turisme, va tancar les portes fa anys i actualment presenta greus problemes de salubritat. Una vegada enderrocat s'ha adequat com a aparcament, mentre es decideix si se li dona un altre ús.