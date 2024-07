Investiguen el fundador de Glovo, el figuerenc Òscar Pierre Miquel, per un delicte contra els treballadors

El Jutjat d’Instrucció número 31 de Barcelona ha obert una investigació contra el fundador i conseller delegat de Glovo, el figuerenc Óscar Pierre Miquel, arran d’una denúncia presentada la setmana passada per la Fiscalia de Barcelona per un presumpte delicte contra els drets dels treballadors. En la denúncia, a la qual ha tingut accés El Periódico, diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ, l’acusació pública afirma que aquesta empresa va fer cas omís de les diferents sentències dictades per una sèrie de jutjats de tot Espanya en què establien que els repartidors són presumptes falsos autònoms i que l’empresa optava per aquest model per estalviar-se diners a costa dels seus riders.

Glovo manté des de fa anys un pols amb el Ministeri de Treball en relació amb el seu model laboral. Una batalla que fins ara ha anat deixant desenes de judicis pels principals tribunals i actes de requeriment i sanció per part de la Inspecció de Treball contra la companyia. La propietat majoritària de l’empresa és de l’alemanya Delivery Hero, si bé la denúncia i la petició de compareixença en seu judicial, de moment, es restringeix a Pierre.

L’empresa de repartiment acumula, des que va començar a operar el 2015, gairebé 253 milions d’euros abonats a la Seguretat Social, entre requeriments i sancions. La Inspecció de Treball l’ha obligat a donar d’alta com a assalariats un total de 40.889 repartidors que exercien com a falsos autònoms per a la plataforma digital.

Per justificar la seva denúncia, la fiscalia cita un total de 18 sentències, incloent-hi la decisió del Tribunal Suprem, contràries al model laboral de Glovo i que proven que entre la companyia i els seus repartidors impera una relació pròpia d’assalariats. Així com set requeriments previs, en diferents ciutats, d’Inspecció de Treball.

"Malgrat tot l’anterior, Glovo continua mantenint la mateixa relació de treball amb els seus treballadors, [...] que es continuen veient obligats a donar-se d’alta com a autònoms i a abonar les seves pròpies cotitzacions si volen continuar prestant els serveis per a l’empresa, la qual cosa constitueix una pràctica que no autoritza la legislació laboral i que menyscaba i suprimeix els drets que aquella reconeix als treballadors per compte d’altri, tals com els relatius a salari, jornada, descansos, permisos, vacances o protecció de la Seguretat Social", diu la denúncia.

Pols amb el Govern

L’informe remès pel Ministeri de Treball a la fiscalia relata que l’autoritat laboral remet les proves a l’organisme públic una vegada certifica que Glovo no ha fet cas dels requeriments de regularitzar els seus repartidors. Segons la fiscalia, Glovo no va acreditar en les seves respostes "cap" dels extrems sol·licitats, "limitant-se a contestar que la relació inicial que unia les parts no es mantenia en el moment de procedir-se al requeriment".