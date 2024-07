La cabana dels americans Quonset Hut sobreviu a Figueres

La història de la presència americana a Figueres durant els anys cinquanta del segle passat és una part fascinant i poc coneguda del passat local. Un dels testimonis encara vius d’aquesta època és la cabana Quonset Hut, una estructura militar abandonada que encara es pot trobar a la ciutat. Aquestes cabanes eren originàriament magatzems mòbils, cases, construccions que ara tenen molts usos. Són de metall i són fortes i quan s’ajunten, resisteixen forts vents.

Després que els americans desembarquessin a Espanya, el 1956 van iniciar la construcció de la base militar al Pení de Roses, coneguda com EVA 4. Després que els americans desembarquessin a Espanya, el 1956 van iniciar la construcció de la base militar al Pení de Roses, coneguda com EVA 4.

L’estructura és semicircular, és de metall i molt forta. / HUMBERTO VILA

La seva presència va donar lloc també a la creació de la colònia d’aviació de Figueres coneguda com la Base Aèria de Figueres o també com la Base Aèria dels Alfacs. L’estada dels americans aquí va tenir un impacte notable en altres àmbits, com l’esportiu, amb militars americans nodrint les files de l’Adepaf de Figueres.

Empremta esborrada

Segons l’historiador David García Algilaga, la recentment inaugurada exposició La petjada dels americans del Pení, promoguda per Toni Salamanca, destaca com aquesta presència va ser una «fugaç explosió de modernitat» per als locals i una «vida paradisíaca» per als nord-americans, deixant una empremta esborrada pel temps i la manca de veritable memòria històrica.

Durant aquest període, els americans van col·laborar amb les forces aliades a Europa, utilitzant la base per a operacions militars. L’any 1964 la unitat americana va ser dissolta, quedant les instal·lacions i equips a càrrec de l’exèrcit espanyol. Tot i això, alguns elements van perdurar com a testimoni de la seva presència, entre ells la Quonset Hut de Figueres.

El seu estat evidencia el pas del temps. / HUMBERTO VILA

Disseny desenvolupat als Estats Units

El disseny va ser desenvolupat als Estats Units, basat en la casella Nissen introduït pels britànics durant la Primera Guerra Mundial. Centenars de milers van ser fetes durant la Segona Guerra Mundial. L’hangar és una lleugera estructura prefabricada d’acer galvanitzat corrugat que té una secció transversal semicircular. El nom prové del lloc de la seva primera fàbrica al punt de Quonset a la Construcció Naval Centre Batalló Davisville a Davisville, Rhode Island.

Entre 150.000 i 170.000 barraques Quonset van ser fabricades durant la Segona Guerra Mundial. Moltes romanen dretes al llarg dels Estats Units com a dependències, empreses, o fins i tot cases, i sovint es veuen en els museus militars i altres llocs que ofereixen records de la Segona Guerra Mundial.

Moltes també es van utilitzar al voltant dels Estats Units per a l’habitatge de postguerra temporal, com a Rodger Young Village a Los Angeles, Califòrnia. Alguns encara estan en ús actiu en les bases militars dels Estats Units.

L’ample ampli de l’arc anterior i la solidesa de l’estructura, són dues de les principals raons perquè els Quonset Huts encara continua sent popular avui. Aquestes estructures han estat usades per a una varietat d’aplicacions, que poden ser múltiples.

"La cabana és fixa, s’ha quedat clavada, no és una cosa per tota la vida, però s’ha quedat abandonat aquí" Humberto Vila — Documentalista

A la zona militar

A Figueres, la Quonset Hut es troba a la zona militar, concretament al carrer Aviador Collar, en honor al pilot d’aviació nascut a la ciutat. Humberto Vila, veí de la zona que ha documentat la troballa, explica que «malgrat que aquesta ha estat sempre una àrea una mica tabú i tancada durant molts anys, s’ha anat obrint a poc a poc a la ciutat. Encara que no s’han tret les tanques ni s’han fet obres de millora, la zona s’ha municipalitzat i els carrers són municipals». Vila recorda la presència de Quonset Hut des de la seva infància: «És fixa, però es podria arribar a moure. S’ha quedat clavada, però la idea és que és un hangar mòbil, no és una cosa per tota la vida, però s’ha quedat abandonat aquí».

La cabana es manté a la zona dels militars, on passa desapercebuda. / Humberto Vila

La cabana Quonset Hut és un recordatori d’una Figueres poc coneguda i una peça històrica que ens transporta a una època d’intens canvi i influència estrangera a la ciutat. Tot i la seva aparent senzillesa, aquestes estructures semicirculars representen un fragment fascinant de la història militar i cultural, amb possibilitats infinites de reutilització i adaptació als temps moderns.

Arreu del món

Els clients han transformat i donat als Quonsets Huts tot tipus d’aplicacions com ara sostres, cases, oficines i emmagatzematge agrícola, entre altres. Les possibilitats de reconversió són veritablement infinites.

Actualment, podem trobar Quonset Huts diferents llocs al voltant del món. Alguns exemples inclouen: Als Estats Units, especialment en àrees on va haver-hi bases militars durant la Segona Guerra Mundial, com a Califòrnia o a la regió de Nova Anglaterra. Al Canadà, on també es van utilitzar durant la guerra i algunes han estat reutilitzades per a diferents propòsits.

A Europa, en països com el Regne Unit o Alemanya, on es poden trobar Quonset Huts en antigues bases militars o fins i tot en àrees rurals.

