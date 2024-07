VÍDEO | Rescaten una persona que s'ha precipitat des d'uns 10 metres a Cadaqués

Els Bombers de la Generalitat van rescatar dilluns una persona que s'havia precipitat des d'uns deu metres mentre caminava pel carrer cova des Capellans, a Cadaqués.

L'avís es va donar a les 13.52 hores, i el cos d'emergències hi va acudir amb un helicòpter per tal de recollir el ferit amb llitera. Després de rescatar-lo, el van traslladar al camp de futbol del municipi, on l'esperava l'helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). El ferit va ser evacuat a un centre hospitalari.