El Pla Director del Logis Empordà continua generant debat al territori

La redacció del Pla Director Urbanístic (PDU) El Far d’Empordà i Vilamalla, el Logis Intermodal Empordà, començada el 2013, continua aixecant susceptibilitats al territori. Després que quatre municipis limítrofs al projecte (Garrigàs, Siurana, Sant Miquel de Fluvià i Palau de Santa Eulàlia) sol·licitessin, amb caràcter d’urgència, una reunió amb la Direcció Territorial per obtenir informació i visió global sobre les diferents opcions i alternatives que recollia el projecte, la plataforma de Defensa del Territori s’ha començat a activar i, en la darrera jornada participativa, del passat 19 de juny, va omplir la sala de plens de l’Ajuntament de Vilamalla.

La plataforma afirma que «anem gastant tots els cartutxos amb les persones amb qui ens podem adreçar» i sosté que «el Departament de Territori de la Generalitat i algun consistori actuen de manera opaca i poc democràtica pel que fa a les inversions i a la política territorial. Aquest projecte -continuen dient- no ha sortit en cap programa electoral ni s’ha publicitat enlloc. S’ha pactat en despatxos de Barcelona amb la resta de forces sense tenir en compte la realitat i necessitats del territori ni consultar-ho amb la seva gent».

Malgrat que no compten amb les alcaldies de Vilamalla i El Far d’Empordà, «com a promotors d’això», l’alcalde de Vilamalla, Albert Ramos, va escriure una carta, fa un any, quan va accedir al càrrec, dirigint-se als veïns que li havien demanat la seva opinió: «Com ens van explicar per part de l’equip redactor de la Generalitat, en la primera reunió, que vam celebrar aquí a Vilamalla, el pla director és el pla urbanístic de major rang i és iniciat i executat per la Generalitat de Catalunya».

Ramos afegia a la ciutadania que «d’ençà que estem a l’equip de govern, hem fet dues reunions a Barcelona perquè se’ns informi del que s’està redactant. En la primera reunió, se’ns informa de tres alternatives. Nosaltres els vam dir que vèiem molt de creixement i que encara teníem zones per a desenvolupar als polígons existents. Ells ens comenten que el PDU va destinat a empreses grans que necessiten terrenys d’una sola peça i que són interessos de país. A la següent reunió, ja se’ns informa de l’alternativa que han escollit i que coincideix amb la que ens han presentat en aquestes darreres reunions».

"El Departament de Territori actua de manera opaca i poc democràtica", diu la plataforma

Per al consistori vilamallenc, «aquest pla director només vol desenvolupar els polígons, l’únic que ha fet amb l’estació intermodal és moure la reserva de terrenys que hi havia. En totes les alternatives, l’estació estava en el mateix lloc». De la mateixa manera que al govern municipal no li agradava que desdoblessin l’N-II apropant-se a les cases del parc Catalunya, tampoc li agrada que els posin l’intermodal tant a prop del poble.

La plataforma es mostra preocupada per l’aigua que es gastarà al territori: «Catalunya i, en concret, l’Alt Empordà, ha de fer front a reptes actuals com el canvi climàtic, la sequera i la supervivència del sector primari. En un moment de reivindicació de la pagesia i en què la sobirania alimentària és un debat sobre la taula, el Departament de Territori aposta per sacrificar dues-centes hectàrees més de sòl agrícola al cor de la Plana de l'Empordà i involucrar a mil cinc-centes hectàrees dins del pla urbanístic industrial Logis Empordà» i ho interpreten «tot per satisfer demandes de multinacionals que erosionen la petita i mitjana empresa i que representen un atac al model d’economia sostenible i diversificada de la zona».

Per la seva banda, el president del Consell Comarcal, Agustí Badosa, manifesta que el Logis Empordà «s’ha de convertir en una infraestructura cabdal per a la comarca», malgrat que «fins a cert punt, es poden entendre les consideracions o certs greuges que hi pugui haver per part de municipis veïns o d’entitats ecologistes, però hi ha tot el control ambiental i de tota mena».

"Creiem que ha arribat el moment que les inversions cristal·litzin" Agustí Badosa — President del Consell Comarcal de l'Alt Empordà

«Fa molts anys que el Logis és als calendaris i mapes d’inversions de la Generalitat i tantes administracions i creiem que ha arribat el moment que això cristal·litzi», remarca Badosa, que argumenta que «som una comarca que, malauradament, en l’àmbit laboral i d’inversions no estem en les millors condicions, excepte casos puntuals com Amazon, i ara necessitem aquest tipus d’inversions». Badosa afirma que «en el moment en què l’estació intermodal estès en funcionament representaria una reducció important de tot el trànsit que tenim a l’autopista».