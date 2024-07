L'autor del crim de Girona va ser desterrat de Figueres per una agressió a la plaça del Sol

El dolor per la pèrdua encara és profund. Els familiars i veïns del Juan i la Yolanda, les dues víctimes mortals de l’assassinat a Font de la Pólvora durant la revetlla de Sant Joan, continuen plorant-los. A ells i al fet que les seves morts continuïn impunes, amb l’assassí fugit. Ningú aconsegueix entendre per què una revetlla amb sopar i ball va acabar amb rius de sang, operacions policials, dos enterraments i actes de venjança que han superat els Mossos. Ningú dona crèdit al que va passar.

Les dues víctimes eren cunyats i cosins, membres d’una família "normal i senzilla i que mai han tingut cap problema", afirmen des del seu cercle. De fet, per entendre els fets cal remuntar-se a mesos enrere i entendre d’on provenen l’homicida i la seva família. El presumpte autor del doble crim, Guillermo Campos, està casat amb E., la família de la qual estava establerta al barri del Culobret de Figueres. Però fa un any i mig que no trepitgen el barri de la capital de l’Alt Empordà. En van ser desterrats.

Infidelitat, pallisses i desterrament

La matinada del 15 d’octubre del 2022, segons fonts policials, Campos es va presentar a la plaça del Sol de Figueres i va apallissar el Seca, un veí amb cert poder dins del Culubret. El motiu: una infidelitat que feia trontollar el matrimoni entre E. i Campos. Els caps de família van pactar que Campos s’havia d’entregar als Mossos. Es va presentar amb el seu advocat a la comissaria de Figueres el 29 de novembre d’aquell mateix any i va ser detingut per un delicte de lesions. A més, la seva comunitat va aplicar la llei del desterrament. Campos i la família d’E., inclòs el seu sogre, el Paquito, no podien tornar a trepitjar Figueres. A canvi, els membres de la família del Seca tenien prohibit anar a Girona.

L’arribada d’aquesta família a Font de la Pólvora no va ser fàcil, sobretot per l’arsenal d’armes que tenien, ja que estaven ficats de ple en el negoci del narcotràfic. Els veïns expliquen que era habitual sentir com disparaven a l’aire per "provar" l’armament que compraven. A Font de la Pólvora ningú s’atrevia a anar a la policia a denunciar-los, almenys oficialment. "Era firmar la teva sentència".

Tant a Figueres com a Girona, la comissaria dels Mossos era un dels llocs on Campos transitava sovint com a detingut, amb un voluminós historial d’antecedents. L’últim arrest va ser a l’abril, en una operació internacional contra el tràfic de drogues. "Tothom sabia que tenia armes a casa seva. L’ajuntament, la policia... Però els és igual perquè en aquest barri sembla que no som ningú. Que no som persones, que no tenim de dret a estar protegits. Si en l’última detenció haguessin anat a casa seva i li haguessin tret totes les armes, ara no estaríem plorant la mort de dues persones bones i innocents", es queixa al Periodico, del mateix grup editorial que Empordà, l’entorn directe de les víctimes.

És per això, diuen, que la ràbia entre el veïnat és majúscula. Als actes de revenja per intentar trobar el parador de les famílies i el presumpte autor, liderats per l’entorn de les víctimes, també s’hi han afegit veïns de Girona i Figueres moguts per la rancúnia a aquest individu i una palpable sensació d’impunitat.

Revetlla sagnant

La vigília de Sant Joan totes les famílies de Font de la Pólvora miraven d’apaivagar el conflicte, especialment el Juan i la Yolanda, externs al món de la delinqüència. "Només volien disfrutar d’una nit festiva amb els seus veïns i familiars", expliquen testimonis dels fets a Girona. Van muntar taules al carrer amb menjar, just davant d’on vivien els pares del seu assassí. Precisament a ells els van oferir menjar i van ballar junts. En un moment, però, es va iniciar una conversa en què van coincidir E., dona del presumpte assassí, amb una altra dona de Figueres, familiar dels responsables del seu desterrament de la capital de l’Alt Empordà. Aquí va començar la discussió. I aquesta, diuen fonts del barri, va ser l’inici de la desgràcia.

Quan el Guillermo va ser avisat de la topada, no va trobar cap altra resposta que utilitzar les pistoles que guardava a casa. De l’interior d’un cotxe va treure la metralleta. Va disparar una ràfega a l’aire. I dues més contra tot aquell que va trobar al seu camí. "Va disparar contra tot i contra tothom. Encara no sé com seguim vius", diuen els testimonis. Al vehicle també va pujar la seva dona, E., que es va dedicar a atropellar els ferits pels trets, segons expliquen a aquest diari diversos testimonis.

La vida avui a Font de la Pólvora, el barri amb menys renda de tot Catalunya, encara és més dura del que ho era abans. El Juan deixa vídua la seva dona i cinc fills orfes, dos dels quals van ser greument ferits durant el tiroteig. La filla gran, mare de tres nens més, continua hospitalitzada i pendent d’operacions pels trets que va rebre a la cuixa. Un altre dels nens ha superat una operació en la qual li han empeltat uns ferros perquè el seu cos es refaci de l’impacte de les bales.

El drama encara és pitjor a la família de la Yolanda, que durant més de 20 anys va treballar en un menjador social de Girona, La Sopa. Aquesta dona va perdre el marit fa més de sis anys per un atac al cor. Els seus fills, de 15 i 17 anys, van haver de veure com moria la seva mare diumenge passat quan es dessagnava en ple carrer per l’impacte de les bales. "Ella es desvivia pels seus fills, vivia per ells... no tenen ni 18 anys i ja són orfes de mare i de pare", lamenten des del seu entorn.

