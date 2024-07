Juny negre a les carreteres de l'Alt Empordà: acomulen la meitat de morts de tot Girona

Les carreteres gironines han viscut un mes de juny molt negre. Han perdut la vida quatre persones en accidents de trànsit, la meitat dels acumulats des de principis d'any. Aquesta dada ha fet canviar la tendència de les dades de trànsit d'enguany, que es mantenia baixa en comparació amb l'any anterior.

En tot el mes de juny han perdut la vida quatre persones en accidents mortals: dos motoristes, un vianant i el conductor d'un turisme. L'últim sinistre viari mortal va succeir la setmana passada, el dijous 27 de juny. Un motorista va xocar de forma lateral amb un cotxe a la C-63 al seu pas per la Cellera de Ter. El conductor del vehicle de dues rodes va acabar a dins d'un rec. El van evacuar a l'hospital Josep Trueta amb l'helicòpter medicalitzat del SEM, però no el van poder recuperar i va morir al centre sanitari. El primer de l'any va succeir el dia 24 de gener i va consistir en un xoc d'una furgoneta i un camió. El conductor de la furgoneta va perdre la vida en el sinistre viari.

La meitat dels morts a l'Alt Empordà

Pel que fa a les comarques amb més víctimes mortals, l'Alt Empordà és la que n'ha registrat més. Acumula la meitat dels morts repartits en els següents municipis: Figueres, Vilanant, Ventalló i Agullana. L'N-II també és la via amb més morts i també en el tram que travessa aquesta comarca del nord de la província: un a Figueres i un a Agullana.

Set persones en un cap de setmana

En el global de Catalunya, aquest cap de setmana passat han perdut la vida set persones en accidents de trànsit. En un sol sinistre viari a la C-37 a Castellfollit del Boix van morir tres persones i tres més van resultar ferides crítiques. Això en un xoc frontal d'un cotxe amb una furgonta.

67 morts a les carreteres catalanes

67 persones han perdut la vida en 61 accidents mortals a les carreteres catalanes en els primers sis mesos del 2024, segons les xifres aportades pel Servei Català de Trànsit (SCT). Durant el mateix període de l'any passat hi va haver 71 persones mortes en el mateix nombre de sinistres, fet que suposa una reducció del 5,9% de les víctimes mortals. El 2019 van ser 82 morts en 79 sinistres, un 22,3% més que aquest any. En aquests primers sis mesos també hi ha hagut 369 persones ferides greus, un 6,7% més que el primer semestre del 2023 però un 8,4% menys que el mateix termini del 2019. Aleshores n'hi va haver 400. Aquest any el juny ha estat el mes que ha concentrat més víctimes, amb 18, seguit del maig amb 14.

El Servei Català de Trànsit subratlla que es manté una reducció de les víctimes dels col·lectius vulnerables (motoristes, vianants i ciclistes). Aquest any n'han mort 26, davant dels 32 de l'any passat i dels 34 del 2019. De les 26 víctimes mortals d'aquest any, 22 són motoristes, 3 vianants i 1 ciclista.

La proporció de motoristes morts continua sent una tercera part del total, concretament un 32,8% (22 motoristes de 67 víctimes mortals). Amb tot, l'SCT subratlla que es manté una lleugera contenció de la sinistralitat dels motoristes. El primer semestre de l'any passat n'havien mort 24 i el primer del 2019, 25. Pel que fa als vianants, s'ha passat de 7 persones atropellades l'any passat a 3 aquest any. Pel que fa als ciclistes, aquest 2024 n'ha mort 1, el mateix nombre que l'any passat i 2 menys que el 2019.

Per contra, cal destacar que aquest any ha augmentat la sinistralitat dels accidents mortals amb furgoneta implicada. Fins al 30 de juny han mort 9 persones en aquest tipus de vehicle. En el mateix període del 2023 no es va registrar cap víctima, mentre que el 2019 n'hi va haver 7.

Pel que fa al tipus de sinistre, dels 61 accidents mortals 19 han estat sortides de via, 19 xocs frontals i 10 xocs laterals.