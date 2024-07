L’Empordà es vesteix de gala en la lluita contra el càncer

L’Empordà es va vestir de gala divendres i dissabte passat a l’escenari de Mas Cusí, a Palau-saverdera on es va celebrar un Pop Up benèfica en favor de Grup Iris, Associació de persones afectades de càncer de mama i la Fundació Roses contra el càncer, de Roses. El públic assistent es va poder submergir en una experiència única dins el món de la moda, de la mà de la reconeguda dissenyadora establerta a Roses Esther Noriega. Ha decidit fer de la moda una eina de solidaritat i ha posat a la venda els seus dissenys per una causa «amb què estic especialment sensibilitzada, m’agafa molt de prop. Hi ha molta gent que necessita aquest suport per part de les entitats, feia molt temps que volia fer alguna activitat solidària i ha arribat al moment» confessa la dissenyadora.

Per Noriega «ha estat una gran experiència organitzar una botiga temporal, coneguda com a Pop Up, per tal de familiaritzar a aquelles persones que no coneixien aquest concepte». Per primer cop s’ha ubicat en una masia, en l’entorn de l’Empordà, una casa senyorial situada entre els Parcs Naturals Aiguamolls de l’Empordà i Cap de Creus. «Volia donar a conèixer llocs diferents i descentralitzar l’art i la cultura de les ciutats». Els assistents no només es van deixar seduir per l’entorn sinó pels dissenys d’alta costura, perfectes tant per a celebracions especials com per a casaments fent que cada peça adquirida contribuís significativament a la lluita contra la malaltia.

Dissenys de festa, de cerimònia i una petita col·lecció de vestits de lli, s’han exposat a la botiga. / Mar Gifre

Noriega es mostra satisfeta del resultat. «Hem rebut afluència de visitants, els quals han pogut descobrir els nostres productes, s’han fet diverses vendes i s’ha fet un nou pas en donar a conèixer la tasca que realitzen les associacions de la comarca implicades en la lluita contra el càncer».

A Mas Cusí la dissenyadora ha mostrat també una petita col·lecció de vestits de lli, per portar en el dia a dia i el mostrari on hi ha les col·leccions de festa així com una mostra de vestits de núvia.

El públic ha trobat alta costura a preus especials. / Mar Gifre

Actualment, ven de forma personalitzada una quarantena de botigues, de tot l’estat i el seu objectiu és desplegar la seva moda a nivell internacional. «Fem produccions petites perquè avui és difícil trobar qualitat». Una part del mostrari Esther Noriega Couture es va oferir a preus especials durant l’acte. «Ha estat un pas més, reconeixia la dissenyadora». Des del Grup Iris, la presidenta Lídia Albert recalca també com un fet molt positiu que «cada cop més persones vulguin aportar el seu gra de sorra per ajudar les persones malaltes de càncer i els seus familiars».

Representants del Grup Iris i de la Fundació Roses contra el càncer, juntament amb la dissenyadora. / Mar Gifre

Repetir l’experiència

Durant l’estiu Noriega vol continuar fent diferents botigues efímeres «que s’estan posant de moda pels dissenyadors d’autor que fem roba a mida i treballem de manera més propera a la gent. Que a més tinguin un component solidari és un plus» confessa la dissenyadora. «M’agrada crear sinergies, pots aprendre molt de la gent». L’estiu, diu, el voldria clausurar amb una gran desfilada a l’Empordà: «Soc una enamorada d’aquesta terra».

Les vendes tenen totes una finalitat benèfica. / Mar Gifre

La dissenyadora va marxar de l’Empordà amb 12 anys i va anar a viure a Valladolid on va muntar el seu propi taller quan en tenia 26. Ara fa quatre anys va trobar l’oportunitat de tornar a Roses on ha obert el seu taller, des d’on també treballa per formar la gent en el món de la costura i el patronatge. «És bonic veure les diferents etapes en les quals vas creixent i crec que el reconeixement internacional és una altra etapa on se’t dona un valor afegit», destaca Noriega sobre quan fa uns anys va vestir l’empresària Paris Hilton amb un dels seus dissenys. En la seva trajectòria remarca l’època en què va ser patronista de Pronovias i el seu pas per les passarel·les com Mercedes Benz Fashion Week Madrid, Barcelona Bridal Fashion Week o Atelier Couture.