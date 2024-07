Uns vuitanta joves de l'Alt Enpordà participen a la formació "Soc Pre"

"Soc Pre" és una activitat de lleure i formació que es concreta en un curs de pre-monitors en format d’acampada que, enguany, s’ha dut a terme els dies 25, 26 i 27 de juny a als terrenys d’acampada del càmping d’Albanyà (Bassegoda Park). L’activitat ha agrupat uns 80 joves d’entre 13 i 17 anys i ha estat organitzada conjuntament entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i les àrees de Joventut de 15 municipis de la comarca a través del projecte tècnic.

Aquest és el tercer any que es duu a terme la iniciativa, que es distingeix d’altres cursos de pre-monitors per la vinculació que permet establir entre els joves dels diferents municipis i per la voluntat d’oferir un retorn a aquests municipis majoritàriament petits i rurals.

L’estada ha estat cofinançada entre el Consell Comarcal, els municipis implicats, i les famílies dels participants. Els municipis que han participat en aquesta edició són: Avinyonet de Puigventós, Borrassà, Cadaqués, Garriguella, Lladó, Llançà, Llers, Mollet de Peralada, Peralada, Navata, Port de la Selva, la Selva de Mar, Sant Llorenç de la Muga, Vilabertran, Vilajuïga i Vilamaniscle. Les activitats han estat dirigides per l’empresa de lleure Anncon, que gestiona tot el servei de monitoratge, i han inclòs formacions específiques de normativa de lleure, teatre, jocs interiors i exteriors, introducció als primers auxilis, rutes a la natura, jocs de nit, etc. La darrera jornada va comptar amb la visita d’alcaldes i regidors i amb la presència de la consellera comarcal de Joventut, Núria Escarpanter.