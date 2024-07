El castell de Quermançó pendent de la cessió pública i el projecte de Dalí

El castell de Quermançó, sobre un turó a Vilajuïga, acumula molts segles d’història i des de fa anys s’està pendent que pugui recuperar-se, restaurar-se i està sobre la taula la possibilitat, que no s’ha concretat, de fer realitat un projecte de Salvador Dalí d’ubicar-hi l’orgue de la tramuntana. El propietari, Josep Maria Martorell, espera reunir-se en breu amb representants de l’Ajuntament de Vilajuïga, de la Generalitat i de la Diputació de Girona per fer-ne una cessió de l’ús. La reunió estava convocada durant la vaga dels pagesos i es va haver d’ajornar.

Martorell explica que la idea és la mateixa que fa anys que s’intenta materialitzar, la cessió de la propietat. El propietari que el va comprar i que sempre ha volgut recuperar aquest patrimoni per a l’Empordà constata que espera que serveixi perquè es facin realitat els projectes i la seva recuperació. «Jo no he estat capaç de fer-hi res, m’estimo més fer una cessió» i respecte a l’antic projecte de l’orgue de la tramuntana constata que haurà de ser qui el gestioni qui ho acabi decidint.

Josep Maria Martorell el va comprar el 1997. L’empresari sempre va defensar que en l’àmbit personal ha prosperat gràcies a la gent del territori (té un negoci a Empuriabrava) i volia destinar part dels beneficis a recuperar el patrimoni de l’Empordà. El va comprar i des dels inicis va planejar la possibilitat de situar-hi un projecte que Salvador Dalí havia plantejat, l’orgue de la tramuntana. Es va arribar a fer un prototip, però no es va concretar.

Al castell s’hi han fet algunes prospeccions arqueològiques i el propietari ha fet inversions per consolidar-lo. Però requereix de molta inversió. I des de fa uns anys està pendent fer-ne la cessió d’ús perquè sigui l’administració qui inverteixi. L’alcaldessa de Vilajuïga, Joana Cobo constata que esperen desencallar aquest tema que va quedar mig aturat el 2019. L’alcaldessa remarca la importància que el castell pugui ser per al poble i que s’hi pugui invertir per recuperar-lo i perquè sigui visitable.

El Castell de Quermançó pensat per a la defensa va ser propietat dels Comtes d’Empúries. El comte Ponç I hi va instal·lar l’arxiu diplomàtic. Guarda històries com la disputa entre Ponç Hug II, també compte d’Empúries amb el comte de Besalú. Vençut va ser fet presoner per Ramon Berenguer III de Barcelona al castell.

Segles més tard, el 1808 va ser restaurat i fortificat per les tropes napoleòniques que el van utilitzar com a magatzem d’armes i municions. I una explosió durant la retirada francesa el va deixar mig en ruïnes, tal com ha estat fins avui.

El castell presenta construccions de diferents èpoques per les diferents reformes realitzades. Està sobre un turó i havia estat envoltat per una muralla. A l’interior hi ha una sala principal, una torre i una habitació en aquesta. Un espai obert superior on uns sondejos van localitzar un enterrament d’un adult i un infant probablement al segle XV. Hi ha una altra sala al nord i dues torres exteriors de planta circular i adossades.

Subscriu-te per seguir llegint