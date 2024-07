Programen més de 40 visites als espais medievals de l'Empordà

Els consells comarcals de l'Alt i el Baix Empordà, amb el suport de l'associació Empordà Turisme i la Comissió Turística del Baix Empordà i la participació de setze ajuntaments, han programat un total de 41 propostes de visites guiades als espais medievals repartits entre les dues comarques. La primera visita es farà el pròxim dissabte 6 de juliol, amb el títol 'Sant Llorenç de la Muga Medieval' i començarà a la temporada, que s’allargarà fins a l’1 de desembre, amb la darrera activitat, la visita contes i llegendes de la vila comtal de Castelló d’Empúries.

El conseller de Turisme del CCAE, Pere Casellas, explica que "des del Consell Comarcal de l’Alt Empordà volem seguir apostant per iniciatives com aquesta, que es durà a terme per 10è any consecutiu i té com a objectiu fer valdre el patrimoni medieval de l'Empordà entre les persones que hi viuen i que el visiten". L'any passat es varen organitzar 41 visites que van comptar amb més de 800 participants. Aquest programa es planteja com una proposta per ajudar a fer descobrir un territori privilegiat en termes patrimonials i històrics al públic català.

Per la seva part, el conseller de Turisme del CCBE, Raimon Trujillo, remarca que "iniciatives com aquesta reforcen el valor de treballar plegats les dues comarques i dona sentit a la marca Empordà". En aquest sentit, en l'organització de les visites hi han participat vint-i-set ajuntaments, museus i entitats i el departament de Cultura de la Generalitat a través de l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural.

La informació i inscripcions de les visites es detallen al web, on es poden consultar dates, temàtiques, monuments que es visiten, horaris i preus (de gratuïtes i fins a cinc euros).

Cada ajuntament es fa càrrec de la reserva i del guiatge de la visita, mentre que els consells comarcals han tingut cura de la coordinació de tota la iniciativa, del disseny i la difusió de les diferents propostes farà digitalment a tot el territori i entre associacions i col·lectius especialment sensibilitzats en aquest tipus d'activitats.