CDR, la Cervesa de Roses artesana i amb segell identitari

A la Fira de la Cirera de Terrades o a l’Street Food de Llançà. Aquestes són algunes de les darreres aparicions que l’equip de la CDR ha protagonitzat a la nostra comarca. Han estat dues participacions en esdeveniments públics que s’afegeixen a les moltes que ja han tingut els impulsors d’aquest producte de proximitat a l’Empordà. I és que l’abreviatura CDR té moltes connotacions identitàries, però és també l’acrònim de la seva denominació real: Cervesa de Roses.

Per trobar els orígens d’aquest projecte, ens hem de remuntar als primers mesos del flagell que ens va caure a sobre el 2020 amb la pandèmia provocada pel virus de la covid. Sortir de casa, poder anar a passejar o a prendre alguna cosa era el gran desig que tothom tenia. Molta gent va aprendre a cuinar, de manera autodidàctica. Hi va haver qui va fer pa amb l’ajut de màquines que avui proliferen en els contenidors de reciclatge i hi va haver qui va aprofitar el problema per a refinar les seves aficions.

L'equip de la CDR està format per dos rosincs, David Capristan i Francesc Guitart, el castelloní Gerard Blanché i el llançanenc Marc Peña.

Així va ser com, aquest juny fa quatre anys, quatre amics empordanesos van decidir tirar endavant una elaboració pròpia de cervesa artesana. Un equip format per dos rosincs, David Capristan i Francesc Guitart, el castelloní Gerard Blanché i el llançanenc Marc Peña.

«Vam decidir impulsar el nostre propi projecte sense cap ànim lucratiu rellevant, perquè tots teníem clar que havíem de mantenir les nostres respectives feines. Fer cervesa ens engrescava i vam partir de la base de l’experiència d’en David, que feia temps que ja en feia a casa seva», expliquen els emprenedors.

Així va ser com va néixer la CDR, una denominació amb doble intencionalitat que fomenta una cervesa artesana feta amb productes del territori. Des d’aquell ja llunyà 2020, la Cervesa de Roses ha estat present a nombrosos esdeveniments públics, entre ells les fires monogràfiques de Figueres i Roses, però també es pot trobar en botigues especialitzades i en restaurants que saben jugar amb els productes del territori per a potenciar els valors de quilòmetre zero.

«Fer una cervesa costa relativament poc, el més difícil és fer-ne una que sigui correcte o excel·lent a partir d’haver aconseguit una bona recepta», diuen els promotors de CDR. El projecte ja es mou amb vuit o nou estils diferents, la majoria dels quals estan vinculats a productes de temporada: «és fàcil d’entendre, quan hi ha figues les aprofitem per fer una cervesa amb aquest ingredient i així ho fem amb altres. Un altre exemple seria la mel de Cap de Creus. Això sí, seguim una premissa bàsica, que els ingredients siguin empordanesos».

L’equip recorda que «la primera que vam fer amb el segell CDR va ser la Innocent, va sortir bé i és la que ha quedat». Ara tenen entre mans ser la cervesa de capçalera del Festival Istiu de Castelló d’Empúries. Una aposta decidida de l’Ajuntament «pels productes de proximitat», segons l’alcaldessa Anna Massot.

Etiquetada amb la imatge de l’Istiu, es tracta d’una cervesa d’estil witbier, de color pàl·lid i força transparent, de gust suau i amb un final cítric i dolç gràcies a les taronges collides pels mateixos elaboradors a Llançà. És una beguda amb un 5% d’alcohol, de gasificació suau, sense amargor i molt equilibrada, ideal per a les nits d’estiu.

El castelloní Gerard Blanché posa èmfasi a aquesta col·laboració explicant un objectiu per al 2025: «Volem que la cervesa Istiu de l’any vinent sigui feta amb blat de Castelló i amb taronges d’un hort del poble».

La cervesa CDR es distribueix en diferents indrets de les comarques gironines, són rosses (APA, IPA i NEIPA) i una negra (Imperial stout). Ben tirades i amb la frescor adequada, conviden a compartir-les a la barra o a taula. Ja n’hi ha, també, en alguns supermercats. La producció anual no és espectacular, però tampoc es pot dir que els seus elaboradors s’hagin quedat de braços plegats: l’any 2023 van generar 14.000 litres de CDR, «cervesa del país amb la qual busquem fer Empordà, sense embuts», diuen. Salut hi hagi per a tastar-les.