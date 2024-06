Àngels Bassas: "La dictadura de la imatge és cruel"

L’actriu figuerenca Àngels Bassas comparteix les seves reflexions sobre com es valora la dona, especialment en l’àmbit del cinema i la ficció. "Primer de tot, i excessivament, es valora la dona pel seu físic", explica.

Afortunadament, està havent-hi un canvi de paradigma. "Ara està de moda la diversitat i els cossos diversos en l’àmbit de la ficció, però encara estem lluny del que hauria de ser. Això només canviarà quan hi hagi més dones compromeses en àmbits de direcció, producció i guió, perquè s’escriguin històries per a dones de més de 40, 50 i 60 anys".

Bassas també denuncia la desigualtat en els repartiments. "Hi ha molts personatges masculins i pocs femenins. Costa molt trobar bons papers per a actrius a partir dels quaranta, i això és una gran injustícia. En qualsevol altre ofici, amb l’edat estàs més ben considerada, però en el nostre, la feina comença a disminuir quan estàs en l’esplendor de la teva vida, per la pressió estètica". L’actriu considera que "la dictadura de la imatge és molt cruel" i que les xarxes socials, també contribueixen a aquesta pressió. "Les xarxes són un aparador immens i un niu d’avatars que no són reals. Les xarxes són un filtre que pots manipular i tenen una pàtina que no és real". Conclou que "tot i els canvis positius que s’estan donant, encara queda molt camí per recórrer".